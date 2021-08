Polícia prende 3º suspeito de latrocínio contra universitária no bairro Quintino Cunha

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) prendeu, durante operações feitas nesta semana, um suspeito de atirar em uma universitária em latrocínio no bairro Quintino Cunha, em maio deste ano. Na ocasião, a vítima, estudante de Enfermagem, teria se recusado a entregar as chaves do carro, recebendo um tiro no pescoço.

O suspeito, identificado como Hyago dos Anjos Sousa, 26 anos, não registrava antecedentes criminais e é apontado como autor do disparo contra a vítima, Fabíola Andreza Veras Batista.

Hyago dos Anjos foi preso por equipes da 6ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) por força de mandado de prisão solicitado pela Polícia. Ele é o terceiro envolvido na ação criminosa preso pela Corporação.

Outros presos

Nas demais operações, os agentes prenderam outros quatro adultos e apreenderam um adolescente, todos envolvidos em homicídios e latrocínio em Fortaleza. Entre eles, está Francinildo Silva de Araújo, 28, que responde por latrocínio e crime ambiental.

Contra Francinildo, havia um mandado de prisão em aberto devido a um crime de homicídio contra um homem de 18 anos. O caso ocorreu no bairro Mondubim em junho deste ano.

Além dele, os policiais prenderam envolvidos na morte de um José Fabrício Carvalho Félix de Sousa, 21, no bairro Praia do Futuro. Durante as diligências sobre o caso, iniciadas em 21 de julho, os agentes localizaram um vídeo em que a vítima — cujo corpo fora ocultado — era agredida e executada por alguns homens.

Após apurarem informações, os policiais localizaram três homens:

Jonathan Chagas de Souza, 26, sem antecedentes criminais;

Renan da Silva Arruda, 24, que responde por tráfico de drogas, dano e crime contra a administração pública;

Victor Emmanuel da Silva Ávila, 20 anos, que responde por crime de trânsito.

Legenda: Policiais também apreenderam armas e munições em uma das operações Foto: divulgação/PCCE

Também foi localizado um adolescente de 17 anos, já apreendido anteriormente por tráfico de drogas. Na ação, os policiais localizaram duas armas de fogo e munições, as quais foram apreendidas.