Universitária é assassinada após se negar a dar a chave do carro durante assalto em marmitaria

Legenda: Fabíola Andreza era estudante de Farmácia e estava com o companheiro à espera de duas quentinhas Foto: Reprodução

Uma universitária de 21 anos foi vítima de um latrocínio em uma marmitaria no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira (11). Informações preliminares indicam que a estudante tinha se recuperado de uma leucemia recentemente e há um ano perdeu o pai também vítima de latrocínio.

Identificada como Fabíola Andreza Veras Batista, a jovem era estudante de Farmácia e estava com o companheiro à espera de duas quentinhas para viagem. Enquanto aguardava, dois homens chegaram ao estabelecimento e anunciaram o assalto.

A universitária teria se recusado a entregar as chaves do carro, e um dos indivíduos disparou contra o pescoço dela. O companheiro de Fabíola não foi ferido.

Após o crime, os suspeitos fugiram usando o carro da vítima. De acordo com a Polícia, um terceiro homem teria auxiliado na ação criminosa, ficando em um veículo fora do estabelecimento. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) estão realizando buscas a fim de localizar os criminosos.

O carro da vítima foi recuperado por equipes da 6ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) depois de diligências.

Pai da vítima também sofreu latrocínio

Segundo informações obtidas por policiais, o pai da estudante foi vítima de um latrocínio no bairro Vila Velha no ano passado. A jovem estaria a caminho de terminar a graduação em Farmácia e havia se recuperado de uma leucemia recentemente.