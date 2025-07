Pastor mata segurança a tiros em fazenda onde fica 'Cidade Medieval' de Umirim, no Ceará

Um pastor de 40 anos matou a tiros, nesta terça-feira (8), o segurança de uma fazenda particular onde fica a "Cidade Medieval" construída em Umirim, na microrregião de Itapipoca, Ceará. O religioso também trabalhava como segurança no local, quando teria se envolvido em uma briga com seu supervisor, conforme o Diário do Nordeste apurou com um morador da região.

O pastor, que não teve o nome divulgado pela Polícia, foi preso em flagrante por suspeita de participação no homicídio, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Com ele, foram apreendidos um revólver calibre 38 e um colete balístico.

"Ele foi conduzido à Delegacia de Uruburetama, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde foi autuado por homicídio e colocado à disposição da Justiça", disse a Pasta, em nota.

A reportagem apurou que a fazenda pertence ao prefeito de Umirim, Judson Rodrigues. Conforme a SSSPDS, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e constatou que a vítima, um homem de 37 anos, identificado como Gabriel Sales, foi morta na fazenda.

Veja também Segurança Homem mostra partes íntimas para crianças em Juazeiro do Norte e mata vizinho a facadas Segurança Produtor de eventos é esfaqueado no pescoço em boate de Fortaleza; DJ suspeito do crime é preso Segurança Homem que mostrou as partes íntimas para crianças e matou vizinho é solto em audiência de custódia

Prefeitura lamenta morte

A Prefeitura Municipal de Umirim divulgou uma nota de pesar pela morte de Gabriel Sales. "Em nome da Prefeitura de Umirim, manifesto minha solidariedade à família e aos amigos neste momento de profunda dor", disse texto assinado pelo prefeito Judson Rodrigues.