Homem mostra partes íntimas para crianças em Juazeiro do Norte e mata vizinho a facadas

Um homem, suspeito de mostrar as partes íntimas para crianças na rua onde mora, em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, foi preso nessa segunda-feira (7). O principal motivo da prisão, no entanto, não foi o ato lascivo, mas ele ter matado um vizinho que se revoltou com a cena e partiu para cima dele com uma faca em punho.

A Guarda Civil Municipal foi acionada ao local do crime por moradores da vila Três Marias. Segundo a equipe que acompanhou a ocorrência, o homicida, identificado como Daniel Soares Rodrigues, foi encontrado "todo ensanguentado e com marcas de luta corporal". Ele também estava "bem agitado" e segurava uma ferramenta metálica coberta de sangue.

Diante da cena, os guardas perguntaram a moradores da região o que havia acontecido e foram informados que Daniel havia assassinado um vizinho, identificado como Renato Silva Domingos, de 39 anos. A vítima foi encontrada na mesma rua, também com sinais de luta corporal envolvendo facas, e teria sido perfurada "algumas vezes".

O óbito foi constatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Veja também Segurança Chacina da Sapiranga: Justiça marca júri de membros de facção criminosa acusados por matança Segurança Três PMs são denunciados por morte de empresário em Fortaleza; veja imagens do crime e da fuga Segurança CGD vai investigar policial penal suspeito de torturar detento em presídio de Pacatuba

Caso é investigado pela Polícia

O suspeito foi conduzido à delegacia e preso em flagrante por homicídio e por mostrar as partes íntimas para crianças.

Segundo a Guarda Municipal, ainda, foi constatado que Daniel sofreu lesões na perna. Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Limoeiro e, depois, voltou para a delegacia. Moradores da vila também foram ouvidos como testemunhas do caso.