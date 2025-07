Homem que mostrou as partes íntimas para crianças e matou vizinho é solto em audiência de custódia

Daniel Soares Rodrigues, homem que mostrou as partes íntimas para crianças e matou um vizinho a facadas em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, foi solto nesta terça-feira (8) em audiência de custódia. Ele foi preso nessa segunda-feira (7) após o crime, na Vila Três Marias, após moradores chamarem a Polícia.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), ele terá de cumprir medidas cautelares em liberdade, como manter, pelo menos, 200 metros de distância das vítimas e não manter contato com elas. Ele ainda deverá comparecer a todos os atos do processo e não praticar uma nova infração penal.

"Durante audiência de custódia, nesta terça-feira (08/07), o Juízo do 1º Núcleo de Custódia e das Garantias, com sede em Juazeiro do Norte, concedeu alvará de soltura para Daniel Soares Rodrigues", informou a Justiça Estadual.

Ato obsceno e luta corporal

O ato obsceno contra crianças ocorreu nessa segunda, e, para defender os menores de idade, um vizinho resolveu intervir. Daniel assassinou o vizinho, identificado como Renato Silva Domingos, 39, em uma luta corporal com facas. A vítima foi perfurada "algumas vezes", segundo os moradores informaram à Guarda Civil Municipal.

Daniel Soares foi encontrado "todo ensanguentado e com marcas de luta corporal" e "bem agitado". Ele estava ainda com a arma branca ensanguentada em mãos.