Justiça libera presos por mandar matar a esposa e por estupro para irem ao evento Sana em Fortaleza

A Justiça Estadual acatou um pedido da direção de um presídio, no Ceará, e liberou a saída de quatro presos para irem do evento Sana 2025, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, no próximo sábado (25). Os detentos, que respondem a crimes como feminicídio e estupro de vulnerável, serão escoltados por policiais penais e depois retornarão ao presídio.

O juiz Raynes Viana de Vasconcelos, do Núcleo Judiciário de Apoio à Corregedoria de Presídios da Comarca de Fortaleza, autorizou, na última quinta-feira (23), a saída de Leonardo Nascimento Chaves, Ricardo Leite Capistrano, Robson Willian Generi Almeida e Vladimir Rodrigues Viana, após pedido da direção da Unidade Prisional de Aquiraz.

O juiz considerou que "não se pode olvidar a importância da participação de apenados em atividades que facilitem o seu retorno ao convívio social". "Nessa senda, considerando a atividade social ora pleiteada, autorizo a saída dos internos supramencionados para comparecimento no evento informado, devidamente escoltados, com as cautelas legais contra a fuga", concluiu.

O Sana é considerado "o maior evento geek do Norte/Nordeste". A primeira edição do evento em 2025 irá reunir milhares de fãs de animes, games, séries, filmes e música, no Centro de Eventos do Ceará, entre esta sexta-feira (24) e domingo (26).

Quem são os presos

Leonardo Nascimento Chaves foi preso por mandar matar a própria esposa, a contadora Kaianne Bezerra Lima Chaves, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), em agosto de 2023. A Justiça Estadual decidiu levar Leonardo e o acusado Adriano Andrade Ribeiro a julgamento por homicídio qualificado (por motivo torpe, meio cruel, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e feminicídio), corrupção de menores e furto qualificado.

O caso chegou a ser considerado como latrocínio (roubo seguido de morte), mas houve uma reviravolta quando as provas apontaram que Leonardo deu ordem para os comparsas cometerem o crime e simularem um assalto.

Ricardo Leite Capistrano foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) pelo crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Já Robson Willian Generi Almeida e Vladimir Rodrigues Viana respondem por estupro de vulnerável, sendo que o segundo já foi condenado a 14 anos de prisão. O estupro de vulnerável tem como vítimas menores de 14 anos, pessoas com deficiência e pessoas que, por outras causas, podem não apresentar resistência.