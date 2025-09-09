Homens são presos com drogas embaladas com imagem do 'Menino Maluquinho' na Barra do Ceará

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na Barra do Ceará, na manhã desta terça-feira (9). A dupla estava em posse de maconha embalada e adesivada com imagens do personagem 'Menino Maluquinho'.

Os suspeitos são Danilo Alessandro de Oliveira Souza e Lucas Damascena Lopes. Eles também foram autuados por integrar organização criminosa. As defesas deles não foram localizadas pela reportagem.

Legenda: Foto: Reprodução

Policiais civis se depararam com a dupla em uma vila de casas. Ao perceber a ação da Polícia, um dos suspeitos teria tentado se desfazer da droga.

Além da maconha, foram apreendidos dinheiro em espécie, uma balança de precisão e um celular. Danilo e Lucas foram levados à delegacia e estão à disposição da Justiça.