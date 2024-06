Homem mata ex-mulher a facadas em Jaguaruana, foge e acaba preso em mata

Um homem de 39 anos foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) na tarde deste sábado (1º) suspeito de matar a ex-companheira, em Jaguaruana, a 188,3 km de Fortaleza. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), ele havia fugido após o crime, mas foi cercado e capturado pelos agentes.

Ainda conforme a SSPDS, o crime ocorreu no bairro Lagoa. Quando o suspeito foi localizado e capturado, ele estava escondido em uma região de mata no bairro Tabuleiro.

Ex-companheiro da vítima — identificada apenas como Taynara —, o homem foi conduzido à Delegacia Regional de Aracati, onde foi autuado por feminicídio e segue à disposição da justiça.

A operação para capturá-lo foi organizada pelas equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO), Força Tática, Patrulha Rural e Policiamento Ostensivo Geral (POG) do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM).