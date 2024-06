Estudante de 15 anos é encontrada morta uma semana após desaparecer em São Benedito

O corpo de uma estudante de 15 anos que estava desaparecida após sair para a escola foi encontrado próximo a uma cachoeira na zona rural de São Benedito, na região da Serra da Ibiapaba, interior do Ceará, nessa sexta-feira (31).

A operação de resgate foi realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), que chegou até o local após os suspeitos do crime revelarem onde o corpo da vítima, que apresentava marcas de violência, estava escondido.

Segundo a família da garota, que não teve o nome divulgado, ela foi vista com vida pela última vez no dia 24 de maio, quando saiu de casa, na localidade de Campo do Pouso, com destino à escola. Ao verem que ela não retornou e não deu notícias, os familiares comunicaram o desaparecimento à polícia.

Ao investigarem o ocorrido, foram identificadas duas adolescentes, de 16 e 14 anos, que teriam convidado a menina para tomar banho na cachoeira perto de onde o corpo foi encontrado. As suspeitas foram apreendidas pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) na quinta-feira (30). Um homem de 18 anos foi preso.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará, após terem sido apreendidos, os acusados foram conduzidos para a Delegacia Regional de Tianguá, da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Na unidade, o adulto foi autuado em flagrante por homicídio e ocultação de cadáver e as adolescentes foram alvo de um ato infracional análogo ao crime de homicídio. A Polícia Civil agora segue com as investigações para descobrir a motivação do crime.