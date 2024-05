Assaltantes invadem loja de armamentos e roubam oito armas de fogo em Icó

Oito armas de fogo foram roubadas nesta sexta-feira (31), em Icó, Interior do Ceará. A dupla de assaltantes invadiu a loja especializada em venda de armas, por volta das 8h.

Os homens chegaram em uma motocicleta e renderam um funcionário do estabelecimento comercial. A reportagem apurou que foram levadas cinco pistolas calibre .9mm, uma pistola calibre .40, um revólver e uma espingarda.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou a ocorrência e informou que "a Polícia Militar do Ceará (PMCE) está em diligências com intuito de recuperar oito armas e um celular roubados".

O caso é investigado pela Delegacia Regional de Icó com suporte do Departamento de Inteligência (DIP), ambos da Polícia Civil do Estado do Ceará, e da Coordenadoria de Inteligência (Coin/SSPDS).

DENÚNCIAS

A Pasta destaca que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, (85) 3101-0181 ou para o telefone (88) 3561-5551, da Delegacia Regional de Icó.