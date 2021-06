Chefe de facção preso no Bom Jardim é o 8º alvo do Programa de Recompensa do Estado a ser localizado

O Programa de Recompensa, instituído pelo Governo do Estado em 2019 para colaborar com a localização e a prisão de criminosos, chegou a oito alvos localizados (presos ou morto), segundo o secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Sandro Caron. A última detenção foi de Alisson de Queiroz Garcia, o 'Koka', de 30 anos, apontado como líder de uma facção criminosa carioca no bairro Bom Jardim, em Fortaleza.

A investigação da Polícia Civil do Ceará (PCCE) identificou que 'Koka' estava escondido na residência de um amigo, identificado como Leandro de Lima, o 'Tilinho', no próprio Bom Jardim. Os policiais civis foram até o local, na manhã do último sábado (19). 'Koka' ainda tentou fugir pelo quintal, mas o imóvel estava cercado pela Polícia. Ele também tentou fornecer um nome falso, mas foi identificado.

Alisson já havia fugido da Polícia Civil em uma abordagem, no fim do mês de maio deste ano, ocasião em que a companheira dele terminou presa em flagrante, por tráfico de drogas. A investigação foi conduzida pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), com apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e do 32º DP (Granja Lisboa).

Na casa de 'Tilinho', a Polícia apreendeu uma balança de precisão, dois distintivos da Polícia Militar do Ceará (PMCE), três pares de algemas, quatro carimbos (um deles com o nome de 'Comando Bom Jardim'), cadernos para anotações e cinco aparelhos celulares.

Os suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e organização criminosa. 'Koka' tinha dois mandados de prisão em aberto por homicídios, os quais foram ordenados por ele, segundo a Polícia Civil. O Programa de Recompensa estipulava o pagamento de R$ 5 mil por informações que levassem à localização e à prisão do suspeito. Já 'Tilinho' seria um "homem de confiança" do líder da quadrilha.

Alvos do Programa de Recompensa localizados

A SSPDS não fornece informações sobre as denúncias anônimas e os pagamentos previstos pelo Programa de Recompensa, devido ao sigilo. O delegado-geral da PCCE, Sérgio Pereira dos Santos, entretanto, garantiu que a Polícia assegura o anonimato, o empenho nas buscas e o pagamento da recompensa.

O Diário do Nordeste publicou, em fevereiro de 2021, que nenhum pagamento em dinheiro foi realizado pelo Estado em dois anos da Lei da Recompensa, segundo informações obtidas através da Lei de Acesso à Informação (LAI) estadual.

Legenda: Polícia Civil divulgou a captura de "Koka" Foto: Divulgação

Depois dessa publicação, a polícia cearense prendeu quatro foragidos que constavam no Programa: Eupídio Fernandes da Rocha, o 'Abel', Paulo Diego da Silva Araújo, o 'Dino', e 'Koka', apontados como chefes de facções criminosas; e Antônio Josivan Lopes Silva, suspeito de matar um policial civil.

Confira a lista completa:

1. Francisco Cilas de Moura Araújo, o 'Mago', apontado como líder de uma facção em Caucaia, foi preso no dia 7 de julho de 2020, em Teresina (PI);.

2. Alban Darlan Batista Guerra, que dividia a liderança da facção com 'Mago', foi localizado no dia 31 de julho de 2020, na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Morreu em confronto com a Polícia.

3. Lindemberg Vieira Viana, o 'Detento', chefe de uma facção em Maranguape, foi preso no dia 13 de novembro de 2020, em Itaitinga.

4. Almerinda Marla Barbosa de Sousa, a 'Irmã Ruiva', chefe de uma facção carioca, foi presa no dia 20 de novembro de 2020, em Jijoca de Jericoacoara (CE).

5. Eupídio Fernandes da Rocha, o 'Abel', chefe de uma facção na Sapiranga, em Fortaleza, foi preso no dia 7 de fevereiro de 2021, em uma pousada em Natal (RN).

6. Paulo Diego da Silva Araújo, o 'Dino', chefe de uma facção criminosa paulista, foi preso no último dia 9 de maio de 2021, em uma residência na cidade de Salto (SP).

7. Antônio Josivan Lopes Silva, apontado como autor do homicídio que vitimou o escrivão da PCCE, Aloizio Alves de Lima Amorim, em Tauá. Foi preso no dia 6 de junho de 2021, em São Bernardo do Campo (SP).

8. Alisson de Queiroz Garcia, o 'Koka', chefe de uma facção criminosa carioca, foi preso no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, no dia 19 de junho de 2021.