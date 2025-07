Agricultor preso acusado por estuprar sobrinho de 3 anos é absolvido; DNA em cueca foi decisivo

A Justiça do Ceará absolveu o agricultor Antônio Alexandre da Silva pelo crime de estupro de vulnerável. Antônio chegou a ficar preso durante quase um ano, sob acusação de ter cometido crime sexual contra o próprio sobrinho, que na época tinha três anos.

Em 2024, cerca de cinco anos após o início do processo, a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) emitiu laudo de identificação de perfis genéticos em casos de crimes sexuais. De acordo com a perícia, a amostra extraída na cueca da criança foi comparada com a do denunciado e constatada a exclusão "do mesmo como produtor da referida amostra questionada".

O Ministério Público do Ceará (MPCE) pediu pela absolvição do réu nos memoriais finais e agora a Justiça decidiu inocentá-lo. De acordo com documentos que a reportagem do Diário do Nordeste teve acesso, o juiz da Vara Única da Comarca de Várzea Alegre julgou improcedente a pretensão punitiva estatal.

"No tocante à autoria do crime imputada ao acusado, verifica-se que não restou devidamente comprovada, tendo o laudo pericial excluído o réu como produtor do material genético encontrado na roupa da vítima. Destaca-se que se tratou de exame conclusivo, indicando que o material genético foi produzido por outro homem. Quando existe dúvida no espírito do Magistrado acerca da materialidade ou autoria da infração penal, outro caminho não se pode perscrutar senão o de absolver o acusado, pois não é possível decidir com base em suposições ou meras conjecturas, situação que se verifica na espécie dos autos. A jurisprudência pátria é absolutamente pacífica no sentido de que a absolvição por insuficiência de provas é medida imperiosa, quando não existir nos autos prova robusta e incontroversa de que o acusado praticou o delito que lhe foi imputado"

O advogado de defesa do agricultor, Luiz Ricardo de Moraes, disse que mesmo após ser solto em dezembro de 2019, "Alexandre ainda ficou submetido ao cumprimento de medidas cautelares, dentre elas o reconhecimento noturno, até a prolação da sentença que o absolveu". Agora, eles ingressam com uma ação contra o Estado por danos morais.

Veja também Segurança Nutricionista vítima de importunação fala em 'impunidade' após Justiça negar prisão de empresário Segurança Jovem denuncia assédio sexual de médico em hospital particular na Aldeota; suspeito nega crime Segurança Ex-empresário do forró Emanoel Gurgel é investigado por suspeita de importunação sexual em elevador; veja vídeo

“O caso do Sr. Antônio Alexandre da Silva evidencia o quanto o sistema de justiça brasileiro é falível. Um homem inocente ficou preso por mais de 11 meses e cumpriu medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o recolhimento domiciliar noturno, por mais de 04 anos. Sendo que um simples exame pericial de confrontação genética seria capaz de trazer a verdade à tona e absolvê-lo” Luiz Ricardo de Moraes Costa Advogado de defesa

O CAMINHO ATÉ SER INOCENTADO

O agricultor foi denunciado pelo MPCE em janeiro de 2019. Na época, a acusação apontou que o homem se valia da condição de tio para convidar a criança a brincar na sua residência, com o consentimento dos pais. Na versão do menino, ele e o tio brincavam de 'cavalinho'.

No dia 1º de janeiro de 2019, a criança passou a se queixar de dor na região do ânus. Foi quando os pais da vítima encontraram esperma na cueca do menino e viram que ele estava sangrando.

"Ao questionarem a vítima, ela teria dito que havia brincado de "cavalinho" com o tio mais cedo, tendo dito ainda que ficaram despidos na brincadeira. A própria vítima foi ouvida em depoimento especial, tendo dito que os tios foram presos por brincarem de "cavalinho" com ele, mas que não o machucaram, não tendo sentido dor. Afirmou ainda que seu tio não tirou sua roupa, nem a dele, negando que outras coisas tenham acontecido na ocasião", consta em documentos.

O réu negou o crime e disse que sequer pegava o menino no colo.

Já neste ano, o MP pediu pela absolvição do agricultor "por insuficiência de provas e inexistência de elementos que comprovem a autoria". O magistrado também se baseou no resultado do laudo de comparação de perfil genético para concluir pela absolvição.

REVOLTA DA POPULAÇÃO

Ainda no decorrer do processo, quando Antônio foi denunciado e preso, o caso repercutiu na cidade gerando revolta na população local. Moto e casa do acusado foram parcialmente incendiadas no ano de 2019, tendo, segundo o advogado dele, a família do denunciado precisado sair do município para não morrer.

“Um homem simples e honesto teve a sua vida familiar, social e laboral devastada por conta de um erro judiciário”, disse Luiz Ricardo.