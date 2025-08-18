Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

15 condutores são presos por realizar corridas 'fakes' em aplicativos para aumentar preços no Ceará

A investigação foi realizada pela Delegacia de Polícia Civil de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Foto genérica de policiais civis em operação. Na imagem, aparecem dois policiais, vestindo coletes balísticos, de costas, e uma viatura da Polícia Civil do Ceará
Legenda: Policiais civis cumpriram mandados de prisão contra os suspeitos, na operação policial
Foto: Divulgação

Uma operação realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu 15 motoristas de aplicativos, que realizavam corridas "fakes" (falsas) em um aplicativo de transporte, para aumentar os preços de outras corridas.

A investigação foi realizada pela Delegacia de Polícia Civil de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Mais detalhes sobre a operação policial serão divulgados em coletiva de imprensa, marcada para 11h30 desta segunda-feira (18).

Veja também

teaser image
Segurança

Operação policial em Maranguape resulta em 14 prisões sábado e segue neste domingo; veja detalhes

teaser image
Segurança

Golpe da linha cruzada: homem é condenado por venda falsa de motocicleta de dentro do presídio no CE

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Foto genérica de policiais civis em operação. Na imagem, aparecem dois policiais, vestindo coletes balísticos, de costas, e uma viatura da Polícia Civil do Ceará
Segurança

15 condutores são presos por realizar corridas 'fakes' em aplicativos para aumentar preços no Ceará

A investigação foi realizada pela Delegacia de Polícia Civil de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza

Redação
Há 1 hora
A soma de quase meio milhão de reais foi apreendida em 2020 com Hugo Agenor dos Santos Dias e a esposa dele, Juliana dos Santos Nunes, no Paraná
Segurança

Quase meio milhão de reais de esquema ligado à máfia sérvia e ao PCC será transferido para a Justiça do Ceará

No entendimento das autoridades judiciárias, o dinheiro está vinculado a inquéritos sobre o transporte internacional de cocaína por rotas marítimas, envolvendo integrantes do PCC e membros da máfia Sérvia

Emerson Rodrigues
Há 2 horas
Imagens de um residencial
Segurança

Operação policial em Maranguape resulta em 14 prisões sábado e segue neste domingo; veja detalhes

Quatro armas de fogo foram apreendidas

Lucas Monteiro
17 de Agosto de 2025
Fachada do Instituto Presídio Professor Olavo Oliveira II (IPPOO II), em Fortaleza (CE). Pessoas são vistas na entrada do prédio. Ambulância está posicionada no portão principal da unidade prisional.
Segurança

Golpe da linha cruzada: homem é condenado por venda falsa de motocicleta de dentro do presídio no CE

Mesmo preso em Itaitinga, ele utilizou um celular para praticar estelionato

Redação
17 de Agosto de 2025
A facção criminosa Comando Vermelho impõe medo em Maranguape
Segurança

Célula do Comando Vermelho é investigada por homicídios e expulsão de famílias em Maranguape

O grupo é apontado como responsável pela morte de uma adolescente de 17 anos, que carregava bebê no colo, e de comandar uma série de assassinatos e ataques em um dos municípios mais violentos do Brasil

Emerson Rodrigues
16 de Agosto de 2025
Policial militar fica ferido após troca de tiros em Caucaia
Segurança

Policial militar é baleado em troca de tiros na saída de festa em Caucaia

A vítima, que estava de folga, sobreviveu

Mylena Gadelha
15 de Agosto de 2025
Imagem do ônibus destruído
Segurança

Duas universitárias morrem em acidente de ônibus na cidade de Marco, no CE

Alessamia Menezes e Eduarda Rocha estariam nas poltronas da frente e morreram na hora, ficando presas nas ferragens

Bergson Araujo Costa
15 de Agosto de 2025
Imagem do veiculo alvejado
Segurança

Advogado morre baleado dentro de carro em Fortaleza; outras duas pessoas ficaram feridas

As vítimas lesionadas foram socorridas para uma unidade de saúde

Bergson Araujo Costa
15 de Agosto de 2025
Foto mostra policiais militares realizando apreensões na Operação Espanta Raposa, deflagrada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) no dia 28 de março de 2019
Segurança

Nove PMs acusados de participar de esquema de corrupção na Região Norte do Ceará são absolvidos

Apenas três policiais militares foram condenados no processo, por crimes ambientais, mas a Justiça entendeu que a punição para esses delitos prescreveu

Messias Borges
15 de Agosto de 2025
Imagem de um policial fardado, sem mostrar o rosto, usada em matéria onde um homem foi preso por matar mulher que supostamente devia dinheiro a facção criminosa
Segurança

Homem é preso suspeito de matar mulher que supostamente devia dinheiro a facção em Juazeiro do Norte

Vítima tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e foi morta em fevereiro deste ano

Redação
14 de Agosto de 2025
Fachada da delagacia
Segurança

Polícia Civil intima envolvidos em caso de criança esquecida em creche de Aiuaba, no Ceará

Crime de abandono de incapaz é investigado

João Lima Neto
14 de Agosto de 2025
Foto da fachada da Delegacia Metropolitana do Eusébio, da Polícia Civil do Ceará
Segurança

Corpo de mulher é encontrado carbonizado no Eusébio; família suspeita que seja idosa desaparecida

A Polícia Civil investiga o crime e espera os resultados de exames periciais para confirmar a identidade da vítima

Redação
14 de Agosto de 2025
Imagem mostra técnicos da Enel Ceará realizando ajustes no cabeamento elétrico, em razão do furto de fios, entre a Avenida Pedro Lazar e a Avenida Ministro José Américo, no bairro Cambeba, em Fortaleza, entre a noite de 4 de fevereiro e a madrugada de 5 de fevereiro deste ano
Segurança

248 mil imóveis no Ceará ficaram sem energia por conta de 682 furtos de cabos em 2025, diz Enel

Como resposta às ações criminosas, a Polícia registrou um aumento de 654% na apreensão de fios e capturou 172 suspeitos de ligação com o crime, neste ano

Messias Borges
14 de Agosto de 2025
Foto de Valdizio Lima, cearense preso por ser confundido com integrante de facção
Segurança

Engenheiro é preso por 'engano' no Ceará ao ser confundido com membro de facção, alega Defensoria

Raimundo Valdizio Daniel Lima teria sido associado a um celular encontrado em um grupo de WhatsApp de faccionados

Matheus Facundo
14 de Agosto de 2025
Policiais federais durante cumprimento de mandado de busca e apreensão
Segurança

PF prende homem suspeito de compartilhar 400 arquivos de pornografia infantojuvenil em Fortaleza

Prisão ocorreu no âmbito da Operação Inocência Protegida XII

Redação
14 de Agosto de 2025
Bombeiro debelando fogo no local da ocorrência, onde homem foi preso por incendiar casa de enfermeira por não aceitar fim do relacionamento
Segurança

Homem é preso por incendiar casa de enfermeira no Passaré, em Fortaleza

Conforme a investigação, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento

Redação
13 de Agosto de 2025
Agressão a técnico de enfermagem
Segurança

Paciente agride técnico de enfermagem e acaba imobilizado em hospital do Interior do CE; veja vídeo

Caso aconteceu em uma unidade de saúde do Crato

Redação
13 de Agosto de 2025
A professora Maria Valderisse Carvalho, conhecida como Lenivalda Carvalho, tinha 56 anos
Segurança

Homem que matou professora com golpes de estilete no Ceará é condenado a 42 anos de prisão

O condenado era ex-companheiro da vítima e fazia constantes ameaças de morte contra ela

Redação
13 de Agosto de 2025
Foto genérica de um policial militar do Ceará, fardado, próximo a uma viatura policial
Segurança

PM é suspeito de matar tio dentro de táxi e de participar de golpe no aluguel de carros no Ceará

O policial militar foi indiciado pela Polícia Civil por homicídio. Em outra ação penal, o PM foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará por estelionato e associação criminosa

Redação
13 de Agosto de 2025
Foto da chacina da Sapiranga
Segurança

Primeiro júri de acusados da Chacina da Sapiranga é adiado pela Justiça do Ceará

Dois acusados seriam julgados nesta semana, mas uma atualização de sistema fez o adiamento ocorrer

Redação
12 de Agosto de 2025