15 condutores são presos por realizar corridas 'fakes' em aplicativos para aumentar preços no Ceará

Uma operação realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu 15 motoristas de aplicativos, que realizavam corridas "fakes" (falsas) em um aplicativo de transporte, para aumentar os preços de outras corridas.

A investigação foi realizada pela Delegacia de Polícia Civil de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Mais detalhes sobre a operação policial serão divulgados em coletiva de imprensa, marcada para 11h30 desta segunda-feira (18).