Operação policial em Maranguape resulta em 14 prisões sábado e segue neste domingo; veja detalhes

Quatro armas de fogo foram apreendidas

Escrito por
Lucas Monteiro lucas.morais@svm.com.br
Segurança
Imagens de um residencial
Legenda: Outros dois mandados foram cumpridos contra suspeitos que já se encontravam presos
Foto: Divulgação / SSPDS

Uma operação das forças de segurança iniciada no sábado (16), em Maranguape, município da Região Metropolitana de Fortaleza, Ceará, resultou no cumprimento de 14 mandados de prisão, sendo seis deles em flagrante e outros oito relacionados a pedidos de detenção em aberto. 

Também houve cumprimento de mandados contra indivíduos já no sistema penitenciário, sendo dois destes já detidos. As equipes, segundo o Governo do Estado, seguem nas ruas durante este domingo (17), visando realizar a captura de foragidos da Justiça, bem como de alvos investigados pelo cometimento de crimes na região.

As diligências estão acontecendo estrategicamente em áreas com registros de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI). Quatro armas de fogo foram apreendidas.

Segurança

Golpe da linha cruzada: homem é condenado por venda falsa de motocicleta de dentro do presídio no CE

Prisões

Também no sábado foi realizada a prisão em flagrante de um homem de 35 anos, apontado como chefe de um grupo criminoso com atuação no bairro Amanari, em Maranguape. O suspeito possui extensa ficha criminal, com quatro passagens por homicídio doloso consumado, outra por tentativa de homicídio, roubo, tráfico de drogas, dentre outros crimes.

Outro suspeito, de 23 anos, foi capturado com um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de homicídio qualificado.

Imagem de agentes de segurança
Legenda: Cerca de seis órgãos ligados a Secretaria de Segurança estão atuando na operação em Maranguape
Foto: Divulgação / SSPDS

Durante as diligências em condomínio residencial, armas e munições foram encontrados pela Polícia Civil e Polícia Militar. Entre os itens apreendidos estão 50 munições de calibre .40, um revólver calibre 38 com sete munições de mesmo calibre, uma balança de precisão, três bases de carregadores para rádios comunicadores, dois aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro.

A operação contou com o trabalho integrado de cerca de seis órgãos ligados à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Outros cinco presos

Durante os trabalhos realizados ao longo da semana, outros cinco suspeitos foram presos. Entre eles, um homem de 30 anos com passagens por roubo, adulteração de sinal identificador de veículo e associação criminosa, que estava com um mandado de prisão temporária em aberto pelo crime de roubo qualificado. 

Outro suspeito, de 49 anos, foi capturado por descumprimento de medida protetiva de urgência, com antecedentes criminais por ameaça, contra a administração pública e violência doméstica.

Três homens também foram presos: um de 25 anos com prisão preventiva em aberto por homicídio, um de 36 anos com condenação transitada em julgado por homicídio qualificado e um de 26 anos com prisão preventiva por homicídio. Foram cumpridos mandados judiciais contra suspeitos de envolvimento em CVLIs na região.

