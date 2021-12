YouTube derruba vídeo de audiência na Câmara de Fortaleza com discurso antivacina

O site YouTube decidiu retirar do ar, alegando quebra de diretrizes, a transmissão da audiência pública na Câmara Municipal de Fortaleza que tratava sobre a obrigatoriedade do passaporte da vacina na Capital.

Especialistas e parlamentares, na ocasião, fizeram discursos contra a vacina da Covid-19 e levantaram suspeita sobre a eficácia dos imunizantes.

A audiência ocorreu na última terça-feira (7) e foi proposta pela vereadora Priscila Costa (PSC). Os vereadores de oposição ao prefeito José Sarto (PDT) mais alinhados à direita também participaram.

Além dos parlamentares, especialistas nas áreas do Direito e Saúde falaram durante o evento. Entre as participações, algumas incluíram um discurso antivacinação, chamando a vacina de “lixo”.

A plataforma de vídeos, em comunicado à Câmara, alertou que, em caso de reincidência, o canal da Casa Legislativa seria retirado do ar de maneira permanente, conforme as regras do site.

Na tribuna da Casa, nesta quinta-feira (9), Priscila Costa chegou a falar em "censura" e "ditadura" ao se referir à retirada do vídeo.

Durante a sessão, o vereador Gabriel Aguiar (PSOL) mencionou falas de médicos participantes da audiência. “É necessário uma retratação dos colegas, é necessário que a gente trate dessa fuga total da realidade. Foi um evento bizarro”, disse o parlamentar.

O vereador destacou ainda que, ao introduzir o discurso, um dos participantes chegou a afirmar que não se vacinou contra a Covid-19.

“É muito bom estar aqui nessa reunião de não vacinados anônimos, eu não sou vacinado", disse um dos convidados palestrantes.

Polêmica

A audiência pública ocorreu fruto de um esforço da vereadora Priscila Costa, que recebeu na Casa, há duas semanas, pessoas contrárias ao passaporte vacinal.

Logo após o evento da última terça, no entanto, o prefeito José Sarto enviou à Casa a mensagem que trata da implementação do passaporte na Capital.

O projeto que tramita na Câmara prevê que, para acessar prédios públicos municipais, as pessoas comprovem terem tomado ao menos duas doses do imunizante.

Além dos vereadores de Fortaleza, os deputados Soldado Noélio (Pros) e Delegado Cavalcante (PTB) também estiveram no evento. O senador Eduardo Girão (Podemos) participou remotamente e também discursou.

Bastidores

Apesar do discurso, há internamente uma discordância entre os vereadores que participarem do evento. Mesmo de oposição e contrários ao passaporte, parlamentares se dizem a favor da vacinação e não contestam a eficácia do imunizante.

Nos bastidores, membros do Legislativo consideram que faltou alinhamento dos discursos antes de audiência e que não era esperado que houvesse falas divergentes acerca da eficácia das vacinas.

Autora do requerimento que tornou possível o evento na Câmara, Priscila Costa, através das redes sociais, comemorou o alto índice de acesso ao vídeo que, posteriormente viria a ser retirado do ar.

Legenda: Bancada de oposição à direita participou da audiência na Câmara Foto: Felipe Azevedo

Nesta quarta (9), a vereadora escreveu em uma postagem, que a transmissão da audiência havia atingido mais de 22 mil visualizações em menos de 24 horas. “Fizemos história! Obrigada, Ceará!”, disse.

O evento contou com a presença dos vereadores Carmelo Neto (Republicanos), Ronaldo Martins (Republicanos), Sargento Reginauro (Pros), Márcio Martins (Pros) e Inspetor Alberto (Pros).

Nota

Através de nota, a Câmara Municipal de Fortaleza informou que realizou normalmente a transmissão ao vivo da audiência pública sobre a criação do passaporte de vacinação, proposta por requerimento aprovado da vereadora Priscila Costa (PSC), na última terça-feira (7), via TV Fortaleza e o canal oficial da Casa no Youtube.

"A plataforma de vídeo, contudo, removeu nesta quinta-feira (9) a gravação do conteúdo transmitido, por entender que violava as diretrizes da comunidade. Essa foi a primeira vez que o canal oficial da Casa sofreu remoção de vídeo por violação de regras da plataforma".