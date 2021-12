Manifestantes contra passaporte da vacina anti-Covid tentam invadir Assembleia Legislativa do RJ

Manifestantes contrários ao passaporte da vacina contra a Covid-19 tentaram invadir a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) na tarde desta quarta-feira (8). O grupo queria acompanhar a votação do Projeto de Lei 4919/2021, que proíbe discriminar pessoas que se recusarem a tomar o imunizante contra a doença. As informações são do G1.

Imagens compartilhadas na internet mostram os manifestantes tentando forçar a entrada no prédio público para acompanhar a votação de propostas referentes às medidas de combate à pandemia. Também é possível ver alguns integrantes do grupo em confronto com seguranças da Alerj na portaria principal da Casa. Depois da tentativa de invasão, a maior parte dos que estavam do lado de fora do local continuou com o protesto contra o passaporte de vacina. Alguns manifestantes foram autorizados a ocupar as galerias do plenário para acompanhar os debates do dia. De acordo com a assessoria da Assembleia, o público restrito foi para evitar aglomerações. Confusão seguiu

Mesmo com a presença de poucas pessoas na sessão, a confusão seguiu nas galerias do plenário. O vidro que separa o público dos deputados estaduais foi quebrado. Em nota, a Alerj informou que um grupo tentou invadir a sede do prédio público e foi impedido pela segurança da Casa porque o limite máximo de ocupação das galerias, estabelecido pelo Corpo de Bombeiros, havia sido atingido, e muitos estavam sem máscaras. "No dia anterior à votação do projeto, a presidência da Alerj combinou com os autores que a votação só poderia ser acompanhada da galeria se respeitassem o uso de máscaras e o limite de pessoas. A confusão foi contida e a sessão prosseguiu, com a discussão do projeto pelos deputados", diz parte da nota. Entenda o projeto de lei