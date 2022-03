Vereador de Forquilha faz fala de cunho homofóbico contra presidente da Câmara; veja vídeo

O presidente da Câmara Municipal de Forquilha, Eliezer Siqueira (PSD), teria sido vítima de homofobia na sessão desta quarta-feira (23) durante bate-boca com o vereador Sebastião Frota Neto (PSB).

Em publicação nas redes sociais, Eliezer Siqueira citou a fala do colega dirigida a ele durante a sessão. "'Quem queima aqui é você'... Termo dirigido a uma pessoa homossexual, colega de profissão em uma discussão... É homofobia?", questionou no post.

Bate-boca durante sessão

O episódio ocorreu durante discussão a respeito do piso salarial dos professores no município. Durante a fala, Eliezer Siqueira foi interrompido duas vezes pelo colega. Na segunda vez, Frota Neto falou: "Deixa de ser moleque".

"Moleque é você! Você que se queimou, fica discutindo com o público. Quem está se queimando é você, vereador. Você que está queimadinho, zangado", disse Eliezer Siqueira em resposta.

Na sequência, é possível ouvir Frota Neto dizer: "Quem gosta de queimar é você, é Vossa Senhoria viu?"

O presidente da Casa logo apontou o teor homofóbico na fala. "Você está sendo homofófico, você disse uma palavra de cunho homofóbica. E eu lhe peço respeito", rebateu.

Providências

O vereador Eliezer Siqueira é homossexual assumido e afirma que deve abrir um boletim de ocorrência contra o colega de Legislativo depois da fala de cunho homofóbico.

"Não é a primeira vez que ele faz isso, mas dessa vez ele foi mais claro, ele usou um termo bem direto", relata. Dentro da Câmara, o parlamentar ainda não sabe quais providências deve tomar.

"O regimento não deixa claro como tomar providências dentro da Casa. Dentro da jurisprudência da Câmara, temos a idoneidade parlamentar. Mas vou abrir o B.O, estou consultando um advogado", afirma. Eliezer afirmou ainda que, após a discussão, o pai do vereador Sebastião Frota Neto chegou a empurrar um radialista da região.

A reportagem do Diário do Nordeste tentou contato com Frota Neto por meio de telefone e do perfil do vereador no Instagram, mas não teve resposta até a publicação desta matéria.