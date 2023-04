Veja caminho percorrido por Gonçalves Dias, ex-GSI, durante invasão do 8/01

O general Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), foi visto em imagens do circuito interno do Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro, durante a invasão realizada por extremistas no prédio público.

O ocorrido no Planalto ganhou novo holofote nos últimos dias após ser divulgado um trecho do circuito interno, até então inédito, que mostra Gonçalves Dias circulando entre os invasores.

Após a divulgação do vídeo pela CNN Brasil, na quarta-feira (19), Dias se demitiu. Em depoimento, ele afirma que estava no Planalto para retirar os invasores de lá.

Em entrevista à TV Globo, na quinta-feira (19), o ex-ministro declarou que estava no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro para retirar os invasores de lá.

Todas as imagens do circuito interno, centenas de horas de gravação, foram liberadas pelo GSI por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Algumas câmeras foram desativadas pelos durante o ataque dos invasores. Por esse motivo, pode ser que alguns fatos no dia da invasão não tenham sido filmados.

Veja por onde o general passou:

Legenda: General no elevador Foto: Reprodução

Conforme registros de câmeras, às 16h18, Dias entra no elevador dos ministros, que fica na ala leste, no térreo, e vai até o terceiro andar, onde fica o gabinete presidencial. Ele vê o local tomado por extremistas e aperta o botão para voltar para o térreo.

Em imagens de outra câmera, é possível ver um grupo de extremistas no andar, incluindo um homem que tentava quebrar uma porta com um extintor de incêndio.

Pelos registros, foi possível ver que o ex-ministro não estava no andar presidencial no momento em que o major José Eduardo Natale de Paula Pereira entregava garrafas de água de dois litros para os invasores do Palácio do Planalto. O ministro só aparece no elevador 20 minutos depois.

Legenda: De camisa branca, major Natale sai de sala após entregar água para invasores do Planalto Foto: Reprodução

Às 16h29, Gonçalves Dias entra novamente no elevador e segue até o 3º andar. Agora, não há invasores no local. Ele checa se as portas do gabinete estão trancadas e pega o celular. Então segue pelo o corredor dos fundos e entra por uma porta que parece ser de uma sala.

Legenda: General Dias aparece no saguão presidencial mexendo em barreiras de contenção Foto: Reprodução

Minutos depois, ainda no terceiro andar, Dias aponta a saída para os invasores. As câmeras registram o ex-ministro em conversa no hall do gabinete presidencial com um homem de camisa branca. Em seguida, os dois entram em uma sala.

O general volta do corredor do terceiro andar, em frente à sala presidencial. Ele conversa com o tenente‐coronel do Corpo de Bombeiros do DF, Marcus Vinícius Braz de Camargo, chefe da Assessoria Parlamentar do GSI.

Fim de tarde

Legenda: Uma das passagens do general no Planalto pelo subsolo acompanhando de um servidor Foto: Reprodução

Às 18h12, Gonçalves Dias aparece no subsolo do Palácio vindo da garagem. Ele passa pela catraca acompanhado de outro homem.

Três minutos depois, o ex-ministro volta ao terceiro andar e, no hall em frente ao gabinete presidencial, conversa com outros servidores do GSI.

As câmeras registraram momento em que Dias orienta funcionários no mezanino do Planalto, diante da destruição do salão nobre.

Legenda: Gonçalves Dias aparece no Mezanino do Planalto Foto: Reprodução

O general aparece novamente no terceiro andar do Palácio, mas do lado oposto, na ala oeste, e olha estragos causados pelos invasores.

Registros da noite

As imagens registradas se estenderam pela noite. Às 19h45, após conversar com um servidor no corredor do terceiro andar, o general Dias é visto no saguão em frente ao gabinete presidencial.

Em seguida, o ex-ministro aparece no corredor do terceiro andar conversando com o tenente‐coronel Marcus Vinícius Braz de Camargo.

Legenda: Saída de general do Palácio Foto: Reprodução

Às 21h26, o general sai do gabinete do presidente Lula com restante da comitiva presidencial, que contava com a primeira-dama Janja, ministros e senadores.

Por fim, o último registro dele no prédio aconteceu às 22h51. Ele é visto passando pela catraca do subsolo do Palácio rumo à saída.