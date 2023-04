Ricardo Capelli assume GSI interinamente após renúncia de general Gonçalves Dias

O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, deve assumir interinamente o Gabinete de Segurança Nacional após a renúncia de Gonçalves Dias, na tarde desta quarta-feira (19).

O nome de Capelli foi anunciado pelo Ministro da Secretaria de Comunicação Social da presidência, Paulo Pimenta. Jornalista e especialista em administração pública, Ricardo foi interventor no Distrito Federal após os ataques antidemocráticos de 8 de janeiro.

O GSI sofre crise após divulgação nesta quarta-feira (19) de vídeos em que membros da pasta aparecem no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, durante invasões aos Três Poderes em Brasília.

"O presidente Lula convidou Ricardo Capelli para ocupar a secretaria executiva do GSI e assumir interinamente o ministério até que um novo ministro seja nomeado", disse.

Lula também decidiu exonerar o secretário executivo do GIS, Ricardo José Nigri, segundo Pimenta afirmou ao jornal O Globo.

Gonçalves pediu demissão após reunião com o presidente Lula e chefes de outras pastas, no Palácio do Planalto.

Membros do GSI no planalto durante atos golpistas

Um vídeo divulgado pela CNN mostra o general Gonçalves Dias no Planalto durante os ataques ao edifício sede da Presidência do Brasil.

Um registro das 16h29 de 8 de janeiro mostra o ministro caminhando no 3º andar do prédio. Primeiro, ele anda sozinho na antessala do gabinete do presidente da República. Gonçalves Dias tenta abrir duas portas e depois entra no gabinete.

Após alguns minutos, ele aparece caminhando pelo mesmo corredor com alguns invasores. As imagens sugerem que ele indica a saída de emergência ao grupo e não atuou para deter os manifestantes.

Outros integrantes do GSI surgem nas imagens em seguida e também parecem indicar o caminho de saída para os invasores que estavam no mesmo pavimento. As imagens mostram que, em vários momentos, funcionários do GSI e os invasores circulavam no Palácio do Planalto.

Após o vazamento dos vídeos, Dias apresentou atestado médico e faltou à audiência marcada na Comissão de Segurança Pública da Câmara, marcada para a tarde desta quarta-feira (19).

Com a repercussão, o GSI disse em nota que as imagens mostram "atuação dos agentes de segurança que foi, em um primeiro momento, no sentido de evacuar os quarto e terceiro pisos do Palácio do Planalto".

O que é GSI?

O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR) é o órgão do governo brasileiro responsável pela assistência direta e imediata ao Presidente da República no assessoramento em assuntos de segurança.

A pasta é responsável pela coordenação da área de inteligência do governo e está ligada a Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Uma das funções do órgão é coordenar as atividades de segurança da informação e das comunicações no âmbito da administração pública federal; incluindo a segurança cibernética, a gestão de incidentes computacionais, a proteção de dados, o credenciamento de segurança e o tratamento de informações sigilosas.

O GSI afirmou que realiza investigações internas sobre a conduta de seus agentes durante a invasão e depredação às sedes dos Três Poderes