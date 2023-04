Em nota, GSI justifica presença de ministro no Planalto durante ataque de 8 de janeiro

O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) divulgou uma nota, nesta quarta-feira (19), para justificar a presença do ministro Gonçalves Dias, chefe do órgão, no Palácio do Planalto, no 8 de janeiro — dia em que foram registrados atentados antidemocráticos às sedes dos Três Poderes, em Brasília. Informação é do g1.

De acordo com a nota, "as imagens [reveladas pela imprensa] mostram a atuação dos agentes de segurança que foi, em um primeiro momento, no sentido de evacuar os quarto e terceiro pisos do Palácio do Planalto, concentrando os manifestantes no segundo andar, onde, após aguardar o reforço do pelotão de choque da PM/DF, foi possível realizar a prisão dos mesmos", explicou o GSI.

A presença de Dias no Planalto, no dia dos atos, foi divulgada mais cedo, nesta quarta, pela CNN Brasil. As imagens mostram o ministro e funcionários do órgão circulando entre os invasores. Um dos funcionários do gabinete, inclusive, conversa com os criminosos e os cumprimenta, enquanto outro funcionário entrega água mineral para os vândalos.

As condutas dos agentes envolvidos nos vídeos estão sendo "apuradas em sede de sindicância investigativa instaurada", segundo a pasta. "Se as condutas irregulares forem comprovadas, os respectivos autores serão responsabilizados", assegurou.

Ministro falta a audiência na Câmara

Nesta quarta, segundo o g1, estava prevista a participação de Gonçalves Dias na Comissão de Segurança da Câmara Federal, justamente para tratar sobre o 8 de janeiro. Contudo, no início da tarde, o ministro apresentou um atestado para informar que não poderia comparecer à audiência.