Ministro do GSI pede demissão após divulgação de vídeo dele em atos antidemocráticos em Brasília

O general da reserva Gonçalves Dias pediu demissão do cargo de ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República nesta quarta-feira (19). Conforme o g1, o pedido foi feito após reunião com o presidente Lula e chefes de outras pastas, no Palácio do Planalto.

A demissão ocorreu depois da repercussão dos vídeos em que ele aparece no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, durante invasões aos Três Poderes em Brasília. Dessa forma, é o primeiro ministro a deixar o governo deste mandato de Lula.

Na quarta-feira (19), imagens do circuito interno de 22 câmeras do Palácio do Planalto, as quais a CNN teve acesso, mostraram Gonçalves Dias presente em meio aos ataques ao edifício sede da Presidência do Brasil. A câmera ainda evidenciou que funcionários do GSI e os invasores circulavam no local em diversos momentos dos atos antidemocráticos.

Em nota, o GSI declarou que as imagens mostram a “atuação dos agentes de segurança que foi, em um primeiro momento, no sentido de evacuar os quarto e terceiro pisos do Palácio do Planalto”.

O que é GSI?

O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR) é o órgão do governo brasileiro responsável pela assistência direta e imediata ao Presidente da República no assessoramento em assuntos de segurança.

É a pasta responsável pela coordenação da área de inteligência do governo e está ligada a Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Entre as funções do órgão está a de coordenar as atividades de segurança da informação e das comunicações no âmbito da administração pública federal; incluindo a segurança cibernética, a gestão de incidentes computacionais, a proteção de dados, o credenciamento de segurança e o tratamento de informações sigilosas.

O GSI afirmou que realiza investigações internas sobre a conduta de seus agentes durante a invasão e depredação às sedes dos Três Poderes.