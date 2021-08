Tasso e Cid elogiam Dr. Cabeto após anúncio de saída da Secretaria da Saúde

Os senadores Tasso Jereissati (PSDB) e Cid Gomes (PDT) elogiaram o ex-secretário da Saúde do Ceará, Dr. Cabeto, após o anúncio da saída do cargo. O governador Camilo Santana informou nesta terça-feira (17) que Cabeto deixou a função.

Por meio das redes sociais, Tasso elogiou o "extraordinário trabalho" do ex-secretário e a "liderança firme e responsável" no enfrentamento da pandemia de Covid-19 no Estado.

"Sua dedicação e competência, às vezes sacrificando sua própria saúde e de sua família, merecem de todos nós o reconhecimento. Receba nossa homenagem, certos de que por seu espírito público e humanista permaneceremos sempre contando com seu talento a serviço de todos os cearenses".

Legenda: Tasso Jereissati prestou agradecimento a Dr. Cabeto Foto: Reprodução

"Gostaria de registrar toda minha admiração e respeito ao Dr. Cabeto, que com espírito público e vocação por servir emprestou seu talento ao estado do Ceará com muita coragem e determinação", disse Cid Gomes.

O senador do PDT também ressaltou o esforço do médico em tornar o Estado referência em transparência e boa governança.

Legenda: O senador Cid Gomes também se pronunciou nas redes para enaltecer o trabalho do médico Foto: Reprodução

Outras lideranças políticas, como o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), também médico, se manifestaram. "Estou certo de que dará continuidade à trajetória de médico competente e abnegado", pontuou Sarto após agradecer pelo trabalho de Cabeto.

Saída do cargo

O governador Camilo Santana (PT) anunciou a saída de Dr. Cabeto em postagem nas redes sociais. Ele informou que o ex-secretário manifestou o desejo de deixar o cargo e agradeceu "o trabalho e dedicação, sobretudo no momento desafiador da pandemia".

Dr. Cabeto esteve à frente da Secretária de Saúde do Ceará desde o início do segundo mandato de Camilo Santana, somando 2 anos e sete meses à frente da pasta. Até o momento, não foi anunciado quem deve substituí-lo.

Legenda: Camilo Santana anuncia saída de Cabeto nas redes sociais Foto: Reprodução/ Facebook