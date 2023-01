Suspeito de destruir relógio de dom João 6º é preso pela PF

O homem que invadiu o Palácio do Planalto, no último dia 8 de janeiro, e quebrou o relógio Balthazar Martinot, presente de Luís 14 para Dom João 6º, foi preso nesta segunda-feira (23), em Uberlândia, Minas Gerais. Antônio Cláudio Alves Ferreira, 30, usava camiseta estampada com a foto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no momento do ataque.

Segundo o UOL, o homem deverá ficar detido na sede da Polícia Federal em Uberlândia e será transferido para Brasília nesta terça-feira (24). O golpista foi identificado no último fim de semana, por meio de análises de registros de câmera de segurança. A ordem da detenção foi dada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Embora tenha sido preso em Uberlândia, Antônio Cláudio seria morador de Catalão, em Goiás. A distância entre as cidades é de 89,8 quilômetros.

Outros processos

O suspeito responde à Justiça por outros dois processos: um de ameaça, em 2014, e outro referente a tráfico de drogas, em 2017. Ambos os casos estão arquivados devido ao cumprimento das sentenças.

Depredação

O momento em que Antônio Cláudio derruba e quebra o relógio, único no mundo, de valor considerado "fora de padrão", presente do rei francês, foi filmado pelas câmeras de segurança internas do Palácio do Planalto. Depois de cometer o ato, o suspeito tentou quebrar as câmeras com um extintor de incêndio.

O crime aconteceu durante as invasões terroristas à Praça dos Três Poderes no último dia 8 de janeiro. Foram depredados, além do Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF.