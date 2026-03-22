Sônia Guajajara é internada na UTI com suspeita de quadro infeccioso

A deputada federal licenciada e ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara (Psol), foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), na Zona Oeste da capital paulista, para investigar um quadro infeccioso.

Conforme publicou o g1, a política foi hospitalizada após apresentar sintomas como mal-estar, febre alta e dor abdominal.

De acordo com uma nota, publicada nas redes sociais dela, Guajajara apresenta evolução clínica favorável desde a admissão no hospital, com melhora dos sintomas e estabilidade dos sinais vitais.

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Ainda segundo o comunicado, por orientação médica, a ministra segue hospitalizada em observação, realizando exames complementares e recebendo acompanhamento clínico.

O atendimento está sendo conduzido pelo cardiologista Sérgio Timerman e pelo infectologista Rinaldo Focaccia Siciliano. Apesar disso, não foi divulgada previsão de alta médica.

Na última sexta-feira (20), Sônia informou que deixará o cargo de auxiliar do Governo Lula para tentar a reeleição como deputada federal por São Paulo.

O último dia à frente da pasta deve ser 30 de março, pelo que divulgou a gestora. Eloy Terena, secretário-executivo do ministério e número dois da pasta, deve assumir o cargo.