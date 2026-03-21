Simone Tebet troca o MDB pelo PSB e deve disputar o Senado por São Paulo
Ministra era filiada ao MDB há quase 30 anos.
Simone Tebet, ministra do Planejamento, deixou o MDB após quase 30 anos e se filiou ao PSB. A informação foi confirmada pela parlamentar neste sábado (21), por meio de publicação na rede social Instagram.
Agora, com o novo partido, ela deve disputar uma vaga no Senado na próxima eleição em São Paulo, de acordo com o g1.
Em nota divulgada neste sábado, o PSB celebrou a chegada da ministra e sinalizou também planos eleitorais: "São Paulo terá, com ela, uma liderança à altura do que se exige de quem pretende representar o Estado mais populoso do país. Uma mulher já testada pela vida pública e coroada pelo eleitorado".
Segundo o portal de notícias, no dia 27 de janeiro, o presidente Lula teria dito à ministra, durante uma conversa informal, que ela deveria pensar sobre "ser candidata pelo Senado em São Paulo".
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Posteriormente, em 3 de fevereiro, após conversa com o vice-presidente Geraldo Alckmin, com quem Tebet passa a dividir o partido, veio o pedido formal para a parlamentar.
Em entrevista ao g1, Tebet ressaltou que deve deixar o ministério até o fim de março, mas ainda não há data definida para a entrega do cargo.
Ela também revelou ter recebido, de São Paulo, mais de um terço dos votos na eleição de 2022, quando foi candidata à presidência da República pelo MDB.
"Foi onde eu tive mais votos, é onde eu tenho mais acentuação", destacou.
Relembre a trajetória de Simone Tebet
Filiada ao MDB desde 1997, Tebet foi:
- Deputada estadual no Mato Grosso do Sul, de 2003 a 2005;
- A primeira mulher a ser eleita prefeita de Três Lagoas (MS), 2004;
- Vice-governadora no Mato Grosso do Sul, em 2011;
- Secretária de Governo do Mato Grosso do Sul, de 2013 a 2014;
- Vice-governadora no Mato Grosso do Sul, de 2011 a 2015;
- Senadora no Mato Grosso do Sul, de 2015 a 2023;
- A primeira mulher a ocupar a presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, em 2019;
- Candidata à Presidência da República, em 2022;
- Anunciada como Ministra do Planejamento no governo Lula, em 2022.