Simone Tebet troca o MDB pelo PSB e deve disputar o Senado por São Paulo

Simone Tebet, ministra do Planejamento, deixou o MDB após quase 30 anos e se filiou ao PSB. A informação foi confirmada pela parlamentar neste sábado (21), por meio de publicação na rede social Instagram.

Agora, com o novo partido, ela deve disputar uma vaga no Senado na próxima eleição em São Paulo, de acordo com o g1.

Em nota divulgada neste sábado, o PSB celebrou a chegada da ministra e sinalizou também planos eleitorais: "São Paulo terá, com ela, uma liderança à altura do que se exige de quem pretende representar o Estado mais populoso do país. Uma mulher já testada pela vida pública e coroada pelo eleitorado".

Segundo o portal de notícias, no dia 27 de janeiro, o presidente Lula teria dito à ministra, durante uma conversa informal, que ela deveria pensar sobre "ser candidata pelo Senado em São Paulo".

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Posteriormente, em 3 de fevereiro, após conversa com o vice-presidente Geraldo Alckmin, com quem Tebet passa a dividir o partido, veio o pedido formal para a parlamentar.

Em entrevista ao g1, Tebet ressaltou que deve deixar o ministério até o fim de março, mas ainda não há data definida para a entrega do cargo.

Ela também revelou ter recebido, de São Paulo, mais de um terço dos votos na eleição de 2022, quando foi candidata à presidência da República pelo MDB.

"Foi onde eu tive mais votos, é onde eu tenho mais acentuação", destacou.

Relembre a trajetória de Simone Tebet

Filiada ao MDB desde 1997, Tebet foi: