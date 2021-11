Se houver coação, forças policiais vão agir, diz presidente do TRE durante eleição em Jaguaruana

O desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), reiterou que as forças policiais estão a postos em caso de "coação" dos eleitores na eleição suplementar para prefeito e vice em Jaguaruana deste domingo (7). Com cerca de 27 mil pessoas aptas a votar, as primeiras horas de votação foram de movimentação tranquila.

O pleito ocorre sob as mesmas orientações do Ministério Público do Ceará (MPCE) para evitar aglomerações e quebra de outras normas sanitárias.

Inácio Cortez esteve visitando as seções eleitorais nas primeiras horas do dia, em Jaguaruana. "As pessoas estão votando com tranquilidade, as sessões que eu visitei (estão) todas sem problemas", disse o desembargador.

A autoridade judicial também comentou sobre a segurança do pleito, e disse esperar que o processo eleitoral ocorra sem interferências.

"O eleitor deve se sentir à vontade para escolher seu candidato sem coação. Se tiver coação, nós estamos com as forças policiais e a força da lei para agir", destacou ainda o magistrado.

O TRE-CE já aplicou ao menos dez multas por desrespeito às medidas de prevenção à disseminação de Covid-19 nas campanhas desde o ano passado.

Eleição

No último mês de outubro, partidos realizaram convenções municipais para a oficialização de duas candidaturas: a de Roberto da Viúva (PDT) e a de Elias do Sargento (PCdoB).

Os dois candidatos votaram nas primeiras horas da manhã em suas respectivas zonas eleitorais.

De acordo com o TRE, cerca de 26.947 eleitoras e eleitores votarão nas urnas eletrônicas das 94 seções eleitorais, distribuídas nos 38 locais de votação em Jaguaruana. Mais de 450 pessoas atuam no processo eleitoral, entre mesários auxiliares de eleição, delegadas e delegados.

De acordo com informações repassadas pela Justiça Eleitoral, foram implementadas medidas de segurança "para proteger a saúde de eleitoras, eleitores, mesárias, mesários, colaboradoras e colaboradores, visando reduzir as possibilidades de contaminação nas seções eleitorais".