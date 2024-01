Sarto reúne parte da bancada do PDT da Câmara de Fortaleza e traça prioridades para 2024

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), reuniu oito dos dez vereadores do PDT que compõem sua base na Câmara de Fortaleza. No encontro, o mandatário disse que conversou sobre prioridades da gestão municipal para este ano.

Entre os correligionários do prefeito estavam o presidente da Câmara de Fortaleza, Gardel Rolim (PDT), o líder Iraguassú Filho (PDT), e os vice-líderes Carlos Mesquita, Didi Mangueira (PDT) e PPCell (PSD), único presente que não é filiado ao PDT.

Completam a lista Lúcio Bruno (PDT), Adail Júnior (PDT), Renan Colares (PDT) e Paulo Martins (PDT). Os únicos pedetistas ausentes foram Júlio Brizzi (PDT) e Enfermeira Ana Paula (PDT), que romperam com a gestão municipal.

“Reunião hoje com a bancada do PDT na Câmara Municipal iniciando uma série de conversas com vereadores e vereadoras da base. Momento de apresentar prioridades da Prefeitura para os próximos meses. Em destaque, o pacote de investimentos da ordem de R$ 2,2 bilhões em obras por toda a Cidade, principalmente na periferia, beneficiando as pessoas que mais precisam”, disse o prefeito.

Sequência de reuniões

Após o encontro com os vereadores, o mandatário participou da cerimônia de posse do novo presidente do Tribunal de Contas do Ceará (TCE), Rholden Queiroz. No local, Sarto comentou sobre a reunião com a base.