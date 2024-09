Sabatina PontoPoder: André quer criar batalhão de elite na Guarda e cita 'colete, boina e caveirão'

Candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes pretende criar um batalhão de elite na Guarda Municipal da capital cearense. A proposta é adotar modelo semelhante ao implementado em São José dos Campos, em São Paulo: "Uma Guarda Municipal bem equipada, bem preparada, bem treinada, com colete, boina, caveirão".

A declaração foi feita durante a segunda de uma série de entrevistas realizada pelo Sistema Verdes Mares com candidatos à Prefeitura de Fortaleza, na Verdinha FM 92,5 e na TV Diário. O colunista Inácio Aguiar e o editor do PontoPoder Wagner Mendes conduziram a entrevista.

André Fernandes disse que pretende investir na ostensividade da segurança pública em Fortaleza, com o aumento do efetivo da Guarda Municipal — em, pelo menos, mais 1,2 mil agentes — e na criação da Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

"Nós já temos um bom efetivo e vai aumentar, mas eu não estou falando aqui sobre aumentar efetivo, estou falando sobre pegar a nossa guarda que já temos hoje e especializar. A minha Guarda Municipal não vai acompanhar AMC para pegar moto com licenciamento atrasado nem vai acompanhar Agefis para fechar a barraca de feirante. Minha Guarda Municipal será usada para dar proteção ao cidadão de Fortaleza". André Fernandes Candidato do PL a Prefeitura de Fortaleza

O candidato também falou que pretende ter parceria com o Governo do Ceará na área de segurança pública. Ele citou modelo adotado entre a gestão estadual e a Prefeitura de São Paulo como uma das propostas que pretende trazer para Fortaleza, caso seja eleito, na qual a Prefeitura "paga hora extra para os policiais trabalharem na Capital".

Ele ainda criticou o atual prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), e o governador Elmano de Freitas (PT). "Eu não gosto de esquivar dos deveres e eu acredito muito que o gestor público que se esquiva dos seus deveres, das suas obrigações, está sendo covarde. Quando vejo, por exemplo, o prefeito dizendo que a questão da segurança pública é competência específica do Governo do Estado, chega no Governo do Estado e diz que aconteceu um crime dentro de uma unidade da Prefeitura. Fica sempre um jogando para o outro. Eu não acredito que esse se deva ser o papel do gestor, se esquivar dos seus deveres", disse.

Parcerias público-privadas

O candidato citou propostas de parcerias público-privadas para resolver problemas nas áreas de saúde e educação. Nos dois casos, ele pretende zerar as filas por demandas específicas, como a demora por consultas e exames na rede pública de saúde ou a espera por vagas em creches.

Novamente, André Fernandes cita modelo adotado em São Paulo. "É justamente chamar as clínicas populares para que o povo possa ser atendido de forma gratuita", explica. Segundo ele, a ideia seria concentrar os investimentos orçamentários em um período mais curto.

"O modelo que funciona, porque a gente está fazendo, é simplesmente pegando aquele recurso que seria gasto ao longo de um ano, um ano e meio, 2 anos. E gastando todo o montante de uma vez só, mas para resolver o problema da saúde, desafogar, pegar toda a fila reprimida e resolver".

No caso das creches, a proposta de Fernandes é fazer convênios com instituições privadas. Os critérios para a escolha das unidades não foram citados. "Se a prefeitura paga a mensalidade da criança, ao invés de construir todo o prédio, comprar um terreno, saneamento e tudo mais, e manutenção daquele prédio, vai sair mais barato para os cofres da prefeitura", defende.

