Roberto Jefferson é denunciado por tentativa de homicídio contra policiais federais

O Ministério Público Federal denunciou o ex-deputado federal Roberto Jefferson nesta quarta-feira (7) por tentativa de homicídio contra os policiais federais que tentaram prendê-lo, em 23 de outubro. Na ocasião, o ex-parlamentar reagiu com tiros e granadas quando agentes da Polícia Federal tentavam cumprir uma ordem de prisão em sua residência, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com informações do jornal O Globo, Jefferson também foi denunciado por posse irregular de arma de fogo, por posse de armamento de uso restrito e por opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário público.

Conforme a denúncia apresentada, Roberto Jefferson "tentou matar quatro Policiais Federais, com emprego de explosivo e de meio de que resultou perigo comum, mediante recurso que dificultou a defesa de autoridade e agentes no exercício da função [...] e com emprego de arma de fogo de uso restrito, cujos resultados (mortes) não se consumaram por circunstâncias alheias à sua vontade".

Relembre o caso

Em 23 de outubro, após agredir policiais federais com tiros e granadas, o ex-deputado acabou preso em flagrante por tentativa de homicídio. Dias depois, o ministro Alexandre de Moraes converteu o flagrante em prisão preventiva.

No dia do atentado contra a polícia, Jefferson cumpria prisão domiciliar pelos crimes de calúnia, incitação ao crime de dano contra o patrimônio público e homofobia, no âmbito do inquérito do STF que investiga as chamadas milícias digitais.