Moraes manda prender Roberto Jefferson e ex-deputado troca tiros com policial federal

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. A determinação vem após o ex-deputado divulgar novos vídeos com ataques ao processo eleitoral e aos ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O Metrópoles informou que agentes federais foram até a casa de Jefferson para cumprir o mandado, mas foram recebidos a tiros. De acordo com o Metrópoles, Roberto Jefferson trocou tiros com a PF e um agente foi ferido.

O ex-deputado teria usado câmeras do circuito de segurança para monitorar a movimentação dos agentes. O episódio aconteceu neste domingo (23), na casa do ex-paralamentar, em Levy Gasparian, no Rio de Janeiro.

Ainda não há informações sobre a gravidade dos ferimentos do policial.

"Reagi. Não vou me entregar. Só saio daqui morto. Chega, cansei de ser humilhado. O Alexandre de Moraes mandou a Polícia duas vezez vir na minha casa revistar", disse o ex-deputado.

Roberto Jefferson está em prisão domiciliar e é proibido de usar as redes sociais. No entanto, ele gravou neste fim de semana um vídeo xingando a ministra Cármen Lúcia. Com os xingamentos, Jefferson teria atentado contra o Estado Democrático de Direito.

Senadores consideram que a prisão do suspeito se faz necessária “diante da ineficácia das medidas cautelares alternativas à prisão, inclusive a prisão domiciliar”.