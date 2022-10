Roberto Jefferson faz ataque a Cármen Lúcia e compara ministra com 'prostituta'

O ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ) atacou a ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Cármen Lúcia após voto dela para punição a emissora Jovem Pan por conta da veiculação de declarações falsas contra o candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em um vídeo, divulgado na sexta-feira (21), o político comparou a ministra com uma "prostituta".

Nas imagens, em pouco mais de um minuto, o político citou o voto de Cármen, que acompanhou o ministro Alexandre de Moraes a favor da punição. Com uma série de ofensas e xingamentos, ele também a comparou a uma bruxa.

"Lembra mesmo aquelas prostitutas, aquelas vagab*ndas, arr*mbadas, que viram para o cara e dizem: ‘Benzinho, no rabinho é a primeira vez’. Ela fez pela primeira vez. Abriu mão da inconstitucionalidade pela primeira vez. Bruxa de Blair, é podre por dentro e horrorosa por fora. Uma bruxa, uma bruxa", disse Roberto Jefferson.

Além disso, o político também atacou diretamente o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), chamando o órgão de "latrina".

Veja:

Prisão domiciliar

Roberto Jefferson está, atualmente, em prisão domiciliar pelo inquérito das milícias digitais, após decreto emitido em agosto de 2021 por determinação de Moraes. A soltura do ex-deputado havia sido negada em dezembro do ano passado, mas, em janeiro deste ano, por questões de saúde, Moraes autorizou que a prisão domiciliar.

O vídeo em questão foi publicado por meio do perfil da filha de Jefferson, a ex-deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ). No texto que acompanha o vídeo, ela também fez ataques à decisão, voltando a chamar Cármen Lúcia de "bruxa horrorosa".

"Meu pai voltou com toda sua indignação! Depois tem quem diga que ele exagera, que não tem razão? ah não? O que aquela bruxa horrorosa fez foi digno de alguma punição severa! Tipo impeachment! Mas o escr*to do Pachecuzinho querendo ser ministro não vai fazer jamais!", escreveu, também citando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

Pedido de associação

Após a repercussão do vídeo, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia pediu, ainda na noite de sexta-feira (21), ao Supremo Tribunal Federal (STF) pela revogação da prisão domiciliar do ex-deputado federal Roberto Jefferson.

O pedido foi feito no âmbito do inquérito que investiga milícias digitais na Corte, citando os ataques ao TSE, e endereçado ao ministro Alexandre de Moraes, que é relator da investigação. Entretanto, ainda não há prazo para a decisão.