Alexandre Frota denuncia pastor André Valadão ao TSE após publicação de vídeo

O deputado federal Alexandre Frota (Pros-SP) apresentou denúncia ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o pastor André Valadão, nesta quinta-feira (20). O fato aconteceu após o religioso ter mentido que foi intimidado pelo TSE.

Conforme o deputado federal, o pastor pode ter apresentado uma decisão judicial falsa com fins eleitorais. Falsificar documento público com o fim que ele usou é crime eleitoral com pena que pode chegar a seis anos de reclusão.

Veja documentos protocolados por Alexandre Frota

Na noite de quarta, Valadão usou as redes sociais para fazer retratações em relação a informações falsas divulgadas por ele sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Versão de Valadão

De acordo com o pastor, o TSE teria determinado que ele fizesse o vídeo. Na publicação, ele segura um documento que seria a intimação do ministro Alexandre de Moraes, presidente da corte eleitoral.

A informação, no entanto, é falsa. De acordo com o TSE, não existe essa intimação.

Segundo Frota, a intenção de Valadão foi de diminuir o peso de decisões judiciais em período eleitoral. "Acabei de protocolar denúncia contra o Pastor André Valadão onde ontem ele apresentou uma decisão judicial falsa, para fins eleitorais, isso é crime", declarou.