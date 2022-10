Quais capitais brasileiras terão transporte público gratuito no 2º turno?

Pelo menos 14 capitais terão transporte público gratuito no segundo turno das eleições, que será realizado em 30 de outubro. O Supremo Tribunal Federal (STF) liberou que prefeituras e empresas de concessionárias ofereçam a gratuidade.

Fortaleza, Aracaju, Belém, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Florianópolis, Maceió, Macapá, Manaus, Palmas, Recife, Rio de Janeiro, Vitória tem transporte gratuito garantido para os eleitores no dia da eleição.

Em Rio Branco, no Acre, a gratuidade é válida apenas para a passagem de volta, até 17h, se o passageiro apresentar comprovante de votação.

Em Natal, capital do Rio Grande do Norte, a prefeitura decidiu por uma tarifa social e os passageiros pagarão 50% do valor.

Já Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Goiânia, João Pessoa, Porto Velho, Porto Alegre, Salvador, São Luís, São Paulo e Teresina ainda não têm definição sobre a gratuidade nas passagens.

No caso de São Paulo, a Justiça deu 48h para a prefeitura se manifestar, segundo o portal UOL. A decisão da 6.ª Vara de Fazenda Pública foi divulgada nesta quinta-feira (20).

STF libera oferta da gratuidade