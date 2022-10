Lula tem direito de resposta em programa de Bolsonaro suspenso por TSE

A ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Maria Cláudia Bucchianeri, suspendeu o direito de resposta concedido ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas propagandas do adversário Jair Bolsonaro (PL). A decisão, de quarta-feira (19), dava direito a 164 inserções de 30 segundos do petista na campanha partidária do candidato à reeleição.

A magistrada determinou que o plenário da Corte deve analisar o caso. Bucchianeri optou pela decisão após a campanha de Bolsonaro entrar com um embargo de declaração, um tipo de recurso. As informações são do portal g1.

Para a ministra, essa ação não era compatível com "com a celeridade inerente aos processos de direito de resposta, bem assim com a colegialidade que norteia os julgamentos sobre propaganda". Então, ela decidiu suspender o direito de resposta de Lula enquanto o plenário não analisar o caso.

"Nesse contexto, recebo os presentes embargos declaratórios como recurso inominado [...] e a ele atribuo, excepcionalmente, eficácia suspensiva, até respectiva análise colegiada", escreveu a ministra.

Bucchianeri ainda determinou o prazo de 24 horas para que as campanhas de Lula e Bolsonaro se manifestem.

Com a decisão, até que o plenário do TSE analisar o caso, o petista deve ter apenas 20 inserções de direito de resposta na programação do adversário.

Associação ao crime organizado

Na quarta-feira, a mesma ministra concedeu os direitos de resposta a favor de Lula por interpretar que, em 64 vezes, a campanha de Bolsonaro veiculou fatos "sabidamente inverídicos por descontextualização" sobre o ex-presidente.

Na ocasião, a Bucchianeri apontou propagandas onde a campanha do presidente associava o petista ao crime organizado ao dizer que ele foi o mais votado em presídios. Ela ainda considerou as propagandas de Bolsonaro afirmando que Lula pediu para o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso libertar os sequestradores do empresário Abílio Diniz.

