Reunião da Executiva nacional do PDT reúne comitivas de pedetistas aliados a Cid e a Figueiredo

O impasse do PDT no Ceará terá, nesta sexta-feira (27), um novo capítulo, dessa vez no Rio de Janeiro. Os integrantes da Executiva nacional do PDT foram convocados para encontro na Sede Nacional da Fundação Leonel Brizola, a partir das 14 horas, tendo como pauta principal a situação do diretório estadual do PDT no Ceará.

Dividido em duas alas, os pedetistas cearenses viajaram até a capital carioca para defender suas respectivas teses. Uma queda de braço entre o deputado federal André Figueiredo (PDT) e o senador Cid Gomes (PDT) pelo comando do PDT Ceará tem marcado os últimos meses do partido.

Atual presidente nacional do PDT, André Figueiredo foi retirado do comando estadual no último dia 16 — em decisão confirmada pela Justiça no dia 18 de outubro. Do lado dele, devem participar do encontro o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT).

Comitiva formada pelos deputados estaduais Antônio Henrique (PDT) e Cláudio Pinho (PDT) e os vereadores de Fortaleza, Adail Júnior (PDT), Iraguassu Filho (PDT) e Raimundo Filho (PDT). Antes do encontro da Executiva nacional, eles fizeram um encontro para alinhar estratégias.

Do lado de Cid Gomes, que atualmente ocupa a presidência do PDT Ceará, a comitiva é formada por deputados estaduais e federais. Estão no Rio de Janeiro, os federais Eduardo Bismarck (PDT), Mauro Filho (PDT) e Leônidas Cristino (PDT).

Enquanto dos estaduais, participam Guilherme Landim (PDT), Jeová Mota (PDT), Lia Gomes (PDT), Marcos Sobreira (PDT), Osmar Baquit (PDT), Romeu Aldigueri (PDT), Salmito Filho (PDT) e Guilherme Bismarck (PDT).

Do lado cidista, o líder da bancada cearense no Congresso Nacional, Eduardo Bismarck considera que eventual intervenção da Executiva nacional no Ceará será "arbitrária, anti democrática e uma agressão aos membros do diretório". "Para intervir, não é só votar. Tem que abrir um processo, vai ter que dar oportunidade de nos defendermos", disse.

Aliado a Figueiredo, o vereador Adail Júnior disse que, na sua avaliação, é preciso "tirar o comando do Ceará (de Cid Gomes) e ir para a nacional".

Encontro entre Cid e Ciro

Integrantes da Executiva nacional do PDT, os irmãos Cid e Ciro Gomes devem participar presencialmente da reunião desta sexta-feira, mas em lados opostos da disputa pelo comando do PDT Ceará.

Enquanto Cid encabeça os pedetistas que querem recompor a aliança com o PT no Ceará e permanecem aliados ao governador Elmano de Freitas (PT) e ao ministro da Educação, Camilo Santana (PT), Ciro Gomes tem se mantido ao lado de Figueiredo e de Roberto Cláudio, que defendem a oposição à gestão estadual.

Em entrevista exclusiva a Live PontoPoder no último dia 21 de outubro, Cid disse que não fala com Ciro desde agosto de 2022 — os dois romperam durante a campanha eleitoral do ano passado, quando defenderam teses diferentes para a disputa pelo Palácio da Abolição.

"Eu jamais desejaria brigar com o Ciro, mas ele brigou comigo. Eu fiz tudo e, para mim, foi um grande sacrifício, não tenha dúvida disso. (...) E tive que me abster daquela eleição, que era importante. Então, se eu soubesse que a consequência ia ser essa, eu teria tomado partido, mesmo que isso significasse brigar com o Ciro", afirmou o senador.

Entenda impasse do PDT Ceará

Apesar da crise interna do PDT no Ceará se arrastar desde a campanha eleitoral de 2022, a nova escalada na tensão dentro do partido ocorreu após o diretório estadual, sob o comando de Cid Gomes, conceder, em agosto, carta de anuência para a desfiliação do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão.

A autorização foi contestada pela Executiva nacional, sob comando de Figueiredo, e judicializada tanto na esfera cível como na eleitoral.

Em setembro, reunião convocada por Cid Gomes contou com a presença de Figueiredo e aliados. Na ocasião, a inclusão da pauta sobre o apoio do PDT ao Governo Elmano de Freitas chegou a ser cogitada, mas acabou sendo retirada a pedido de Figueiredo. Apesar disso, houve bate-boca entre integrantes das duas alas do PDT e Figueiredo, junto a aliados, acabaram deixando a reunião antes do fim.

Três dias depois, no dia 29 de setembro, Figueiredo anunciou o retorno da licença e a deposição de Cid Gomes do comando do PDT Ceará. Na ocasião, os dois trocaram acusações sobre quebra de acordo. André Figueiredo afirmava que o senador havia descumprido partes dos acordos feitos para assumir a presidência do diretório estadual — citando a carta de anuência a Evandro Leitão e eventual discussão sobre apoio à gestão estadual.

Já Cid afirma que o único acordo feito foi que ele ficaria na presidência até dezembro e, na sequência, apoiaria Figueiredo na eleição para um novo mandato na Executiva estadual. O senador disse que quem descumpriu o acordo foi o deputado federal.

Em resposta a destituição da presidência do PDT, Cid e aliados convocaram uma reunião do diretório estadual para eleição de nova Executiva. Um dia antes da publicação da convocação, no entanto, Figueiredo inativou o diretório estadual e foi criada comissão provisória no lugar.

A primeira decisão judicial sobre a presidência do PDT veio poucos dias depois. No dia 10 de outubro, tanto a Justiça cível como a eleitoral derrubaram o ato, restituíram os mandatos dos integrantes do diretório e desfizeram a comissão provisória. Com isso, a convocação para eleição na última segunda-feira foi restabelecida e o senador Cid Gomes foi eleito como presidente estadual, mas acabou tendo os efeitos suspensos minutos após o anúncio da escolha, retornando o comando para Figueiredo.

O recurso apresentado por Cid Gomes nesta terça-feira teve resposta judicial agora, com a revogação da liminar e o restabelecimento da validade tanto do edital de convocação como dos efeitos da reunião extraordinária, o que possibilitou que o senador assumisse o comando do diretório estadual do PDT no Ceará.