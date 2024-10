Quais foram as principais declarações de André Fernandes no Debate PontoPoder

Candidatos que disputam o 2º turno da eleição para a Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) participaram do Debate PontoPoder nesta quarta-feira (16) para debater propostas para a cidade.

André Fernandes destacou propostas para a saúde e para a redução da máquina pública, além de políticas públicas para mulheres, que pretende implementar caso seja eleito. O candidato do PL também falou sobre os recentes apoios que recebeu na campanha para este 2º turno e o diálogo que pretende travar com Governo do Ceará e Palácio do Planalto.

Veja também PontoPoder Veja os principais destaques de André Fernandes e Evandro Leitão no Debate PontoPoder do 2º turno

O Debate PontoPoder contou com quatro blocos. Três deles foram de embates diretos entre os candidatos, com perguntas feitas diretamente ao adversário. Dois deles foram de tema livre, enquanto um teve assunto determinado por sorteio. Em um dos blocos, jornalistas do Diário do Nordeste participaram, fazendo perguntas sobre temas específicos a cada candidato.

Reforma administrativa

André Fernandes informou que, caso eleito, o primeiro projeto de lei que irá enviar à Câmara Municipal de Fortaleza é de reforma administrativa. O candidato disse que pretende reduzir a estrutura da Prefeitura de Fortaleza para 27 Secretarias Municipais e demais órgãos que estão nesse mesmo patamar.

"Reduzir os custos, os gastos com governo para ter mais receita para gastar com o povo", ressaltou. Fernandes disse ainda ser um "candidato independente", o que permitirá ter "liberdade para escolher o melhor secretariado".

"Farei essa Reforma Administrativa porque sou um candidato independente, porque ninguém pega na minha munheca. Eu é que vou escolher meu secretariado e será de pessoas técnicas, porque não tem secretaria oferecida para nenhum partido, para nenhuma liderança política", disse.

Incêndio na Assembleia Legislativa

Um dos assuntos mais citados por André Fernandes foi a reforma do plenário da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), presidida por Evandro Leitão. Um incêndio destruiu o local em junho deste ano. Fernandes destacou os valores gastos para as obras — R$ 18 milhões para a reforma e R$ 5 milhões para aquisição do telão LED.

Fernandes citou ainda que o processo foi feito sem licitação. Em resposta, Evandro destacou que a Alece está entre as quatro mais transparentes do Brasil e que o modelo adotado foi o mesmo do Tribunal de Justiça do Ceará, após o incêndio que atingiu o prédio do Judiciário cearense.

Veja também PontoPoder O que se sabe sobre o incêndio no plenário da Assembleia Legislativa do Ceará PontoPoder Reforma do plenário da Alece, destruído em incêndio, irá custar R$ 23,7 milhões

"Ele tenta fugir do assunto dizendo que eu não tenho experiência. Que experiência é essa gastando R$ 5 milhões para comprar um telão de LED e R$ 18 milhões para reformar um plenário. Com esse dinheiro, eu irei construir o maior centro neurossensorial da América Latina", disse.

Diálogo com vereadores, governador e presidente

Os apoios recebidos na campanha de 2º turno foram ressaltados por André Fernandes, que citou Capitão Wagner (União) — candidato derrotado na disputa pela Prefeitura — e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Ele citou ainda os apoios recebidos de vereadores eleitos.

"Muita gente dizia que o André Fernandes é um jovem de 26 anos e que seria difícil estabelecer diálogo com partidos e lideranças políticas. (...) Esse diálogo já se iniciou", disse. O candidato ressaltou ainda que haverá contribuição dos novos aliados ao plano de governo.

Veja também PontoPoder André repercute apoio de Roberto Cláudio e vereadores do PDT: 'Não significa que mudei meu discurso' PontoPoder Roberto Cláudio anuncia apoio a André Fernandes no 2º turno de Fortaleza

André Fernandes reforçou ainda que pretende estabelecer diálogo com outras lideranças políticas, inclusive a nível estadual e federal. "Não terei problema algum, sendo eleito prefeito, de bater na porta do governador, dos ministros ou até do presidente da República para pedir ajuda", garantiu.

Política para Mulheres

André Fernandes rebateu falas de Evandro Leitão — que citou condenação de Fernandes por ataque a uma jornalista, o voto contrário no projeto sobre equiparação salarial e publicações do candidato do PL sobre feminicídio. Fernandes admitiu erro e disse que amadureceu.

"E saiba que você, mulher, será valorizada na minha gestão e que você tem todo direito de receber maior do que salário de homem. Diferente do candidato ao meu lado, que defende que, no máximo, o que você tenha é um salário de igual para igual", argumentou.

Ele também citou propostas que atenderiam mulheres, como abertura dos postos de saúde nos finais de semana para realização de pré-natal, aumento de leitos para parto humanizado nos Gonzaguinhas e Hospital Nossa Senhora da Conceição e criação de pontos de atendimento para mulheres vítimas de violência.

Veja também PontoPoder Veja o desempenho de André Fernandes e Evandro Leitão nas zonas eleitorais de Fortaleza no 1º turno

Saúde

O candidato reforçou a intenção de, se eleito, fazer parcerias e convênios com clínicas populares para o atendimento da população, com a meta de reduzir filas de espera por consultas. Também disse que pretende implementar o "Corujão da Saúde" para realização de exames durante a madrugada.

André Fernandes detalhou ainda propostas voltadas aos postos de saúde. Se eleito, ele pretende ampliar os horários de atendimento destas unidades na capital cearense durante a semana, além de colocá-los para funcionar aos sábados e domingos.

"Abriremos os nossos postos de saúde aos finais de semana para especificamente fazer pré-natal e também garantir uma ampla vacinação para garantir todo o cronograma de vacinação do Ministério da Saúde. (...) Principalmente para crianças, idosos e população de risco", disse.