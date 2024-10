Quaest Fortaleza 2º turno: veja a influência dos padrinhos políticos na reta final da campanha

A segunda rodada da pesquisa Quaest no segundo turno para a disputa pela Prefeitura de Fortaleza, divulgada nessa quarta-feira (23), mediu a força dos apoios e alianças políticas para os candidatos Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL) e como o eleitor faz a vinculação entre padrinhos políticos e apadrinhados.

A maioria dos entrevistados demonstrou saber com clareza quem são os postulantes do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT); do presidente Lula (PT); do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL); do ex-governador e atual ministro Camilo Santana (PT); e do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT). Isso porque os nomes apoiados pelas lideranças foram apontados corretamente por mais de 50% dos eleitores.

Para a maioria dos entrevistados, Elmano de Freitas (82%), Lula (94%) e Camilo Santana (85%) apoiam Evandro Leitão, enquanto a minoria acredita ser André Fernandes o candidato apadrinhado por esse grupo (4% para Elmano, 2% para Lula e 4% para Camilo).

Já para a maioria dos eleitores, Jair Bolsonaro (91%) e Roberto Cláudio (69%) apoiam André Fernandes. Uma minoria acredita que as duas lideranças estão na campanha com Evandro (3% para Bolsonaro e 15% para Roberto Cláudio).

Para as cinco lideranças, a distribuição de "não sabe/não respondeu" e de "nenhum" ficou da seguinte forma:

Elmano: 13% NS/NR e 1% nenhum;

Lula: 4% NS/NR e 0% nenhum;

Bolsonaro: 5% NS/NR e 1% nenhum;

Camilo: 11% NS/NR e 0% nenhum;

Roberto: 14% NS/NR e 2% nenhum;

Quaest Fortaleza - Influência padrinhos políticos

A pesquisa ainda avaliou a influência desses padrinhos políticos sobre o voto. O eleitor foi perguntado se votaria em um candidato apoiado pelo governador Elmano de Freitas (PT), pelo presidente Lula (PT), pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pelo ministro Camilo Santana (PT) ou pelo ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT).

Você votaria em um candidato apoiado por Camilo Santana (PT)?

Sim: 36%

Não: 62%

Não sabe/Não respondeu: 2%

Você votaria em um candidato apoiado por Roberto Cláudio (PDT)?

Sim: 24%

Não: 72%

Não sabe/Não respondeu: 4%

Você votaria em um candidato apoiado por Elmano de Freitas (PT)?

Sim: 23%

Não: 74%

Não sabe/Não respondeu: 3%

Você votaria em um candidato apoiado por Lula (PT)?

Sim: 29%

Não: 69%

Não sabe/Não respondeu: 2%

Você votaria em um candidato apoiado por Jair Bolsonaro (PL)?

Sim: 29%

Não: 71%

Não sabe/Não respondeu: 0%

O levantamento foi contratado pela TV Verdes Mares e ouviu 900 pessoas de forma presencial em bairros da capital cearense. A pesquisa foi realizada entre domingo (20) e terça-feira (22), com eleitores com 16 anos ou mais na cidade de Fortaleza. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos. A pesquisa realizada pelo instituto Quaest está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo CE- 04417/2024.