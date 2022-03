PSDB filia Cláudia Gomes e Aníbal Gomes após União Brasil se consolidar na oposição no Ceará

O presidente estadual do PSDB, Chiquinho Feitosa, anunciou, na tarde desta quarta-feira (30), a filiação do suplente de deputado federal Aníbal Gomes e da vereadora de Fortaleza Cláudia Gomes ao partido tucano. Os dois foram eleitos pelo extinto DEM, que deixou de exisitir após a junção com o PSL, que deu origem ao União Brasil (UB).

Na base do governo, Cláudia Gomes e Aníbal acertaram a entrada no PSDB após o União Brasil ter se consolidado na oposição, sob a presidência do deputado federal licenciado e pré-candidato ao governo Capitão Wagner.

No rearranjo interno da sigla, Chiquinho Feitosa, que é suplente do senador Tasso Jereissati, passou a presidir o PSDB, mantendo a sigla no grupo de apoio ao governo de Camilo Santana (PT).

Tanto o deputado Aníbal Gomes quanto a vereadora Cláudia já haviam dado indícios de que não permaneceriam nos quadros do União Brasil. De acordo com a assessoria da parlamentar da Câmara Municipal de Fortaleza, ela acredita que "a filiação trará bons frutos".

Volta ao PSDB

Com essa composição, o parlamento municipal da Capital passa a ter dois representantes do PSDB, uma vez que o vereador Jorge Pinheiro também atua na bancada. Na Câmara dos Deputados, em Brasília, o partido não tem mais um representante titular, uma vez que Danilo Forte deixou o partido e se filiou, no último dia 22 de março, ao União Brasil.

Na atual legislatura, Aníbal assumiu o mandato de deputado em 2019 e 2021. Ele já havia sido eleito deputado federal pelo PSDB, em 1998, até deixar o partido e entrar no então PMDB, nas eleições seguintes.