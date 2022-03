Deputado estadual Lucílvio Girão deixa o PP e se filia ao PSD

O deputado estadual Lucílvio Girão se filiou, nesta segunda-feira (28), ao PSD. Até então, o parlamentar integrava os quadros do PP. O anúncio da filiação foi feito pelo ex-vice-governador Domingos Filho (PSD), presidente estadual da nova sigla do mandatário.

"O PSD está de braços abertos para receber esse médico e experiente político, que atua com honradez na dedicação à medicina e à vida parlamentar", escreveu nas redes sociais.

Lucílvio Girão é ex-vereador de Fortaleza e foi eleito em 2002 como deputado estadual, cargo que ocupa até hoje. O parlamentar será um dos nomes na chapa do PSD para disputar a reeleição.

A saída de Girão do PP ocorre em um momento de incerteza para a sigla. O partido é alinhado, nacionalmente, com o presidente Jair Bolsonaro (PL). No âmbito local, apoia o governador Camilo Santana (PT).

Para as eleições deste ano, a sigla ainda não definiu de que lado estará na disputa. No entanto, articula lançar o deputado estadual Zezinho Albuquerque (PP) como cabeça de chapa para o Governo do Ceará. Recentemente, Zezinho deixou o PDT justamente para disputar o cargo majoritário.

PSD

Desde o início do mês, o PSD tem anunciado uma série de filiações. A ideia do partido é lançar uma chapa completa (com o maior número de candidatos) para disputar as eleições proporcionais e ampliar a bancada da sigla.

A sigla aproveita a janela partidária, período em que parlamentares podem trocar livremente de partido sem perder o mandato. No segundo dia da janela, a legenda anunciou, por exemplo, o deputado federal Célio Studart como novo integrante da sigla. Ele foi o segundo deputado mais votado no Ceará em 2018.