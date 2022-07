Presidente do União Brasil, Luciano Bivar participa de evento com Capitão Wagner em Maracanaú

O deputado federal Luciano Bivar, presidente nacional do União Brasil, está neste sábado (30), em Maracanaú, para participar de encontro do partido mobilizado pelo presidente estadual e pré-candidato ao Governo do Ceará, Capitão Wagner.

Bivar está no Estado no mesmo dia em que o candidato do PT a presidente, Lula, participa da convenção do partido em Fortaleza. Ele chegou ao evento acompanhado do deputado federal Heitor Freire (União).

Nos últimos dias, Bivar tem manifestado nos bastidores a vontade de desistir da pré-candidatura à Presidência da República a líderes do União Brasil, em conversas nos últimos dias. As informações são do colunista Gerson Camarotti.

A oficialização da chapa aconteceria na próxima sexta-feira (5), mesmo dia em que Capitão Wagner deve oficializar seu nome no Ceará. Se desistir da presidência, Bivar deverá ser candidato à reeleição como deputado federal, por Pernambuco.

De acordo com Camarotti, um grupo do União Brasil defende que a sigla não tenha candidato próprio ao Palácio do Planalto. Outros líderes defendem a candidatura da senadora Soraya Thronicke (MS).

No Ceará, Wagner já sinalizou que terá palanque dividido entre os nomes que forem lançados pelos partidos aliados, como é o caso do PL, cujo candidato é o presidente Jair Bolsonaro, que disputa reeleição.