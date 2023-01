Prefeituras de 28 cidades já anunciaram reajuste salarial dos professores para 2023; confira

Ao menos 28 cidades cearenses já anunciaram o aumento dos salários dos professores, atendendo à determinação do Ministério da Educação de reajuste do piso da categoria em 14,95%. Os dados são do primeiro levantamento da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce).

A maioria das prefeituras aplicou um reajuste igual ou superior a 14,95%. A única exceção foi Eusébio, em que o índice ficou um pouco abaixo, em 14,81%.

Em 14 cidades, o reajuste anunciado foi de 15%, já em Paraipaba o aumento salarial anunciado foi de 16%.

O levantamento da Fetamce toma como base informações repassadas por sindicatos filiados à entidade sindical estadual, além de contar com o apoio de dirigentes das seções regionais da Federação.

Lista de municípios que anunciaram reajuste para o magistério:

Abaiara — 15%

Amontada — 15%

Aquiraz — 14,95%

Baturité — 15%

Cariré — 15%

Caririaçu — 15%

Caucaia — 14,95%

Coreaú — 15%

Eusébio — 14,81%

Granja — 15%

Iguatu — 15%

Iracema — 15%

Itatira — 15%

Jijoca de Jericoacoara — 14,95%

Juazeiro do Norte — 14,95%

Jucás — 14,95%

Limoeiro do Norte — 14,90%

Madalena — 14,95%

Mauriti — 15%

Milhã — 14,95%

Missão Velha — 14,95%

Monsenhor Tabosa — 14,95%

Mucambo — 14,95%

Pacujá — 15%

Paraipaba — 16%

São Benedito — 15%

São Gonçalo do Amarante — 15%

Varjota — 14,95%