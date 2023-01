Prefeitos pedem investigação e punição rigorosas por atos terroristas em Brasília; veja declarações

Prefeitos de mais de 100 cidades, incluindo ao menos 14 capitais, publicaram nesta segunda-feira (9) uma nota pedindo investigação e punição rigorosas contra os atos terroristas que aconteceram em Brasília no domingo. O documento é um posicionamento da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), aprovado em reunião extraordinária.

"Prefeitas e prefeitos exigem investigação e punição rigorosa dos participantes, financiadores e incentivadores, sejam eles detentores, ou não, de mandatos eletivos e seja por ação ou por omissão", diz um trecho da nota.

Além disso, os chefes dos executivos municipais afirmaram que "o resultado eleitoral deve ser respeitado como vontade suprema da Nação e que se devem repudiar esse atos antidemocráticos, os mais graves desde a Constituição de 1988, com rigor".

Desde que aconteceram os atos terroristas, prefeitos do Ceará se manifestaram nas redes sociais sobre o assunto.

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), atualmente de licença do cargo, ainda no domingo chamou os vândalos de "falsos patriotas". "Atentam contra a nossa democracia, depredam as instituições, destroem o patrimônio público, desonram o povo brasileiro".

O prefeito em exercício da Capital, Élcio Batista (PSB), disse ser "inaceitável dilapidar o patrimônio público e os símbolos da democracia brasileira".

"O enfraquecimento do estado democrático de direito vem ocorrendo há décadas. Destruir instituições democráticas jamais será caminho para a liberdade se estabelecer no mundo", escreveu Batista.

"Até quando tratarão marginais como manifestantes? Duas obviedades: Governo Federal incompetente em não se antecipar. Governantes e policiais do Distrito Federal coniventes. Estes últimos devem ir em cana urgente", escreveu o prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT).

Já Glêdson Bezerrra (Podemos), prefeito de Juazeiro do Norte, escreveu que "manifestação do pensamento é um direito [...] vandalismo, quebradeira ou qualquer ato de violência são ações inadmissíveis. Configura-se crime".

Prefeitos das capitais do Nordeste

Prefeitos de capitais do nordeste, através das redes sociais, também se manifestaram sobre os atos terroristas.

João Campos (PSB), de Recife, afirmou que "não dá para admitir o que está ocorrendo em Brasília! Invadir e depredar as sedes dos Poderes não é exercer o direito de livre manifestação, é um crime contra a democracia".

"Foi lamentável ver os registros de vandalismo contra as instituições brasileiras neste domingo. Importante apurar, e responsabilizar todos. Nada justifica tamanho desrespeito ao patrimônio público", afirmou o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (Progressistas).

Prefeito de Aracaju e presidente do FNP, Edvaldo Nogueira (PDT) disse que "o que ocorreu ontem em Brasília é inadmissível e precisamos estar unidos para que fatos como aqueles não se repitam".