Luizianne falta evento com Lula e relembra suposta proibição de acesso: 'Não irá se submeter a isso'

Com Luizianne Lins (PT) ausente da agenda de compromissos do presidente Lula (PT) no Ceará, nesta sexta-feira (19), a assessoria da ex-prefeita de Fortaleza e pré-candidata à Prefeitura da Capital justificou sua falta com críticas e acusações ao Ministério da Educação, comandado pelo cearense Camilo Santana (PT).

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a assessoria de imprensa da deputada federal diz que ela foi impedida de entrar no acesso das autoridades e proibida de subir no palco onde estava o presidente na última visita do petista ao Estado.

No ano passado, o mandatário visitou o Ceará em duas ocasiões. Na primeira, em maio, anunciou o Programa Escola em Tempo Integral, em Fortaleza. No mesmo dia, no Crato, na Região do Cariri, assinou uma medida provisória para liberar os recursos para a retomada de obras paradas nas unidades da educação básica.

Na segunda ocasião, em setembro, o presidente participou das celebrações pelo aniversário dos programas de microcrédito urbano (Crediamigo) e rural (Agroamigo) na sede do Banco do Nordeste.

EVENTO DO MEC

Na justificativa, a assessoria da parlamentar ainda ressalta que o evento mencionado era coordenado pelo Ministério da Educação, comandado pelo correligionário da petista.

“A deputada não irá se submeter a isto novamente, pois já basta de tanta violência política contra ela, que sempre foi apoiadora do presidente Lula, mesmo quando ele estava encarcerado na PF de Curitiba”, conclui a nota.

ITA NO CEARÁ

Nesta sexta-feira, em sua terceira passagem pelo Ceará desde que assumiu a Presidência da República no ano passado, Lula participou da cerimônia de lançamento da pedra fundamental do primeiro campus avançado do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará ao lado do ministro da Educação e de outros aliados no Estado.

Atualmente, o PT tem cinco pré-candidatos ao comando da Prefeitura. Além de Luizianne, o presidente do PT Fortaleza e deputado estadual em exercício, Guilherme Sampaio; a deputada estadual Larissa Gaspar; o assessor especial do Governo Elmano, Arthur Bruno; e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão.

Os parlamentares Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar estavam na plateia do evento na Base Aérea de Fortaleza. Dentre os pré-candidatos, o mais próximo ao presidente foi Evandro Leitão, que foi recepcionar o mandatário no Aeroporto e acompanhou a solenidade no palco.

Outra ausência no evento foi a do líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, o cearense José Guimarães (PT). Mais cedo, o parlamentar informou que, após sentir “desconforto e forte indisposição”, procurou atendimento médico e foi diagnosticado com uma “infecção intestinal”.

A assessoria de imprensa do Ministério da Educação foi procurada. O Diário do Nordeste aguarda a resposta da Pasta.