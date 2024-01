Evandro Leitão é o único pré-candidato do PT a recepcionar Lula, em Fortaleza, com Camilo e Elmano

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PT), foi o único pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza na comitiva de recepção ao presidente Lula (PT) na chegada a Fortaleza, no início da tarde desta sexta-feira (19).

Ele estava acompanhado do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), do governador Elmano de Freitas (PT) e da primeira-dama, Lia Freitas, além da secretária de Saúde do Ceará, Tânia Mara.

O cenário é semelhante ao da primeira visita de Lula ao Ceará, quando apenas Leitão esteve presente na recepção ao presidente, logo na chegada do voo presidencial. Na época, o presidente da Assembleia ainda estava no PDT e não tinha oficializado a pré-candidatura.

Na segunda visita ao Estado, outros pré-candidatos petistas também estiveram presentes, como a deputada federal Luizianne Lins (PT) e os estaduais Guilherme Sampaio (PT) e Larissa Gaspar (PT) — os três também colocaram o nome à disposição para concorrer ao Paço Municipal.

Completam a lista de pré-candidaturas petistas em Fortaleza o ex-deputado federal e assessor especial do Governo do Ceará, Artur Bruno (PT).

Após o desembarque, Lula seguiu direto para a Base Aérea de Fortaleza, onde ocorre a solenidade de lançamento da Pedra Fundamental do campus do ITA. Apenas Evandro Leitão está no palco do evento, enquanto Larissa Gaspar e Guilherme Sampaio participam da cerimônia no público.