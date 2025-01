Por unanimidade, vereadores de Sobral aprovam revogação da Taxa do Lixo; aliados de Ivo Gomes fazem ‘mea-culpa’

Por unanimidade, os 21 vereadores de Sobral aprovaram, nesta segunda-feira (6), a revogação da taxa do lixo no município. Os parlamentares atenderam a uma mensagem legislativa enviada pelo novo prefeito da cidade, Oscar Rodrigues (União), que oficializou a proposta de revogação no segundo dia de gestão, na última quinta-feira (2), por meio do projeto de lei complementar nº 001/2025.

A cobrança foi anunciada em outubro de 2023 e passou a ser cobrada em Sobral desde abril do ano passado, durante a gestão do então prefeito Ivo Gomes (PSB). A implementação da taxa foi apontada por analistas políticos como um fardo na campanha da então candidata Izolda Cela (PSB), indicada como sucessora de Ivo. Ela foi derrotada por uma diferença de 6.003 votos.

Veja também Inácio Aguiar Em Sobral, prefeito Oscar Rodrigues encaminha projeto para acabar com a taxa do lixo PontoPoder Sobral começará a cobrar taxa de lixo da população, anuncia prefeito Ivo Gomes

No caso de Oscar Rodrigues, a extinção da taxa foi uma promessa de campanha. Segundo o político, a revogação é para "atender os anseios da população sobralense, que enfrenta desafios econômicos que tornam necessária a redução de encargos financeiros".

“Quero agradecer a todos os vereadores que votaram lá atrás contra a taxa do lixo e agradecer aos que, neste momento, viram e entenderam a situação e o que a taxa do lixo fez na população sobralense. Sou muito feliz de estar neste local, podendo votar e ajudar a derrubar essa taxa que maltratou muito a população de Sobral” Chico Jóia Júnior (União) Presidente da Câmara de Sobral

>> Participe do canal do PontoPoder no Whatsapp para saber tudo sobre a política do Ceará e do Brasil

“Mea-culpa”

Durante a votação, correligionários do ex-prefeito Ivo Gomes (PSB) aproveitaram a sessão para fazer um “mea-culpa” por terem votado, no passado, a favor da taxa do lixo. “Quero fazer a minha mea-culpa e pedir desculpa ao povo de Sobral por um erro tão grosseiro que essa Casa cometeu. Quero agradecer a quem acreditou no meu trabalho. Eu fraquejei, deveria ter sido mais incisivo no momento certo, mas Deus está me dando a oportunidade de pedir desculpa e agora vamos derrubar essa desgraça que veio para o povo de Sobral”, declarou Marlon Sobreira (PSB).

Veja também PontoPoder Izolda se pronuncia após derrota em Sobral e deseja 'sorte' a Oscar: 'Respeitar a voz das urnas' PontoPoder Cid Gomes fala sobre derrota em Sobral: 'Tenho que ter humildade de reconhecer, aceitar e agradecer'

O vereador Aleandro Linhares (PSB) também reforçou o pedido público de desculpas, seguido por Socorrinha Brasileiro (PSB). “Pode ter sido com boa intenção do ex-prefeito, mas a nossa população foi penalizada e, hoje, a população está recebendo hoje de volta esse presente, um presente do prefeito Oscar que está devolvendo esse benefício para o bolso do cidadão”, disse a parlamentar.

Já aliados de Oscar Rodrigues exaltaram a celeridade do novo mandatário em propor a revogação da cobrança. “Mesmo com pouco tempo, já faz um grande trabalho, mostrando que o intuito não é arrecadar e perseguir com essa taxa que estava sendo cobrada de forma indevida”, disse Mário Vicktor (União Brasil).