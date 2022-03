Podemos aceita desfiliação do deputado Arthur do Val

O partido Podemos acatou, nesta terça-feira (8), o pedido de desfiliação do deputado estadual Arthur do Val, após a divulgação de áudios sexistas em que diz que mulheres ucranianas são "fáceis porque são pobres".

"A legenda recebe e acata desfiliação do deputado estadual Arthur do Val (SP), diante da abertura do processo disciplinar que poderia resultar em cassação do parlamentar. Ele estava filiado ao partido há cerca de 30 dias", afirmou o Podemos em nota.

Nesta segunda-feira (7), o partido abriu um procedimento disciplinar interno para avaliar um pedido de expulsão do deputado protocolado pelas presidentes do Podemos Mulher Nacional e estadual de São Paulo, respectivamente, Márcia Pinheiro e Alessandra Algarin.



Na ocasião, do Val disse que não tinha pensado sobre o processo de expulsão, mas que não pretendia pressionar a legenda a aceitá-lo. "Não quero que o partido seja forçado a me aceitar lá dentro. Se o partido não me quiser, eu saio", disse do Val.

Governo de São Paulo

O deputado já havia retirado a pré-candidatura ao governo de São Paulo. Ele migrou ao Podemos no começo do ano junto a lideranças do Movimento Brasil Livre (MBL), para impulsionar o nome de Sergio Moro na corrida presidencial.



Após a divulgação dos áudios, contudo, o ex-juiz foi bastante criticado pela aliança com do Val e divulgou nota de repúdio às declarações. Na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), o deputado enfrenta ainda nove representações individuais e três coletivas que pedem sua cassação por quebra de decoro.

Ao menos 38 parlamentares já solicitaram sua punição formalmente.