PF cumpre mandados de buscas após ataque hacker contra Janja

O ataque hacker contra o perfil da primeira-dama do Brasil, Rosângela Lula da Silva, a Janja, no X (antigo Twitter), resultou no cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão em Minas Gerais durante operação da Polícia Federal nesta terça-feira (12), segundo informações da colunista do portal Uol Carla Araújo. Ao menos dois menores de idade são suspeitos de envolvimento no caso.

Conforme a publicação, a ação foi autorizada pelo ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A PF informou que a Diretoria de Crimes Cibernéticos vai instaurar inquérito policial para apurar o caso.

O perfil da primeira-dama foi hackeado na noite de segunda-feira (11). A rede social X (antigo Twitter) foi notificada de forma extrajudicial pela Advocacia-Geral da União (AGU), que solicitou a identificação dos responsáveis pelo ataque.

Ataques

A conta de Janja foi invadida por volta das 21h30 da segunda-feira (11). Em torno de 22h45, as postagens desapareceram.

Nas publicações, o hacker intercalou mensagens de cunho sexual com outras direcionadas ao ministro do STF Alexandre de Moraes, ao presidente Lula e a políticos em geral. Em uma delas, chegou a postar um suposto áudio dele, dizendo que não saberia se seria preso por conta da ação.

A primeira mensagem foi publicada às 21h37. "Hacked by Ludwig and Smalkade" são as palavras que iniciam o post, indicado com o perfil foi invadido pelo hacker de assinatura Ludwig and Smalkade. Até as 22h13 o suspeito seguia em posse da conta da primeira-dama.

A capa do perfil da rede social de Janja também foi alterada por um desenho animado.

As 22h07, o hacker informou, em "comunicado oficial", que sabe que a Polícia Federal está investigando o caso. "Eu quero avisar que estou ciente que a PF está investigando isso daqui. Eu não estou nem aí, eu sei que vai dar alguma coisa, talvez dê, talvez não dê, depende do sistema judiciário desse país, que é quebrado, por sinal", disse em áudio.