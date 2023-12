Perfil de Janja no X, antigo Twitter, é hackeado

A primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, conhecida como Janja Lula, teve a conta do X, antigo Twitter, hackeada nesta segunda-feira (11). Durante a invasão, suspeitos proferiram xingamentos contra ela e o presidente Lula (PT). Nas publicações, também são citados o jogador de futebol, Neymar Jr., o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o ditador Benito Mussolini.

O Governo Federal informou que o caso será investigado pela Polícia Federal.

Nas redes sociais, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, informou que o caso não sairá impune.

"Serão identificados e responderão por mais esse crime. Os covardes que compartilham e comentam destilando seu ódio, preconceito e violência também serão identificados", escreveu no X.

Pimenta ainda destacou que o X também foi acionado além da Polícia Federal. "Todo apoio, carinho e solidariedade a nossa companheira Janja", escreveu.

Como as publicações iniciaram

A primeira mensagem foi publicada às 21h37. "Hacked by Ludwig and Smalkade" são as palavras que iniciam o post, indicado com o perfil foi invadido pelo hacker de assinatura Ludwig and Smalkade. Até as 22h13 o suspeito seguia em posse da conta da primeira-dama.

As publicações menos explícitas fazem referência ao ministro do Supremo Federal, Alexandre de Moraes. "Super Xandão Presidente do Brasil em 2026”.

A capa do perfil da rede social de Janja também foi alterada por um desenho animado.

As 22h07, o hacker informou, em "comunicado oficial", que sabe que a Polícia Federal está investigando o caso. "Eu quero avisar que estou ciente que a PF está investigando isso daqui. Eu não estou nem aí, eu sei que vai dar alguma coisa, talvez dê, talvez não dê, depende do sistema judiciário desse país, que é quebrado, por sinal", disse em áudio.