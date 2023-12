Janja se pronuncia após ter rede social hackeada: 'machistas e criminosos'

A primeira-dama do Brasil, Rosângela Lula da Silva, a Janja, usou as redes sociais nesta terça-feira (12) para publicar uma nota sobre o ataque hacker sofrido por ela no X (antigo Twitter). Após a invasão à conta, foram publicadas provocações e ofensas de cunho pornográfico e misógino.

"Na noite de ontem, os ataques de ódio e o desrespeito que eu sofro diariamente chegaram a outro patamar. Minha conta no X foi hackeada e, por minutos intermináveis, foram publicadas mensagens misóginas e violentas contra mim. Posts machistas e criminosos, típicos de quem despreza as mulheres, a convivência em sociedade, a democracia e a lei”, escreveu Janja, no Instagram.

"É comprovado que nós, mulheres, somos as que mais sofrem com os ataques de ódio aqui nas redes. O que eu sofri ontem é o que muitas mulheres sofrem diariamente", destacou.

A conta da primeira-dama foi invadida por volta das 21h30 da segunda-feira (11). Por volta das 22h45, as postagens desapareceram.

Nas publicações, o hacker intercalou mensagens de cunho sexual com outras direcionadas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, ao presidente Lula e a políticos em geral. Em uma delas, chegou a postar um suposto áudio dele, dizendo que não saberia se seria preso por conta da ação.

O Palácio do Planalto acionou a Polícia Federal (PF), que abriu investigação para apurar o crime.

Criminosos responderão por atos, diz ministro

Ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta afirmou que os invasores serão identificados. "Canalhas criminosos hackearam o perfil da Janja. Serão identificados e responderão por mais esse crime. Os covardes que compartilham e comentam destilando seu ódio, preconceito e violência também serão identificados", afirmou pelo X.

Em nota, a Secretaria de Comunicação Social (Secom) disse que "repudia veementemente o ataque hacker à conta da senhora Janja Lula da Silva, e informa que a Polícia Federal e a plataforma X (antigo Twitter) foram acionadas. Todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas. Não serão tolerados crimes, discursos misóginos, o ódio e a intolerância nas redes sociais."

Aliados do presidente Lula também se manifestaram em favor da primeira-dama. Líder do Governo no Congresso Nacional, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) disse que os invasores deixaram a digital completa do tipo de gente por trás das publicações.

"O modus operandi fascista é surpreendentemente previsível na hora de cometer crimes: invadem o perfil de uma mulher admirável como Janja e postam ataques machistas e misóginos, deixando a digital completa do tipo de gente por trás dos ataques. Só não vale dizer depois que eram infiltrados. Que os responsáveis sejam punidos rápida e exemplarmente", disse.

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, solidarizou-se com Janja e afirmou que "este é o combate dos tempos atuais contra o fascismo e seus agentes criminosos".