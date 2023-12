Nova liderança do governo tem foco no 'debate mais acalorado' de 2024, diz Sarto

Escolhido o novo líder do Governo José Sarto (PDT) na Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Iraguassu Filho (PDT) assume uma função que demanda uma boa habilidade nos "debates acalorados" previstos para o ano eleitoral. Foi o que afirmou o próprio gestor, nesta quarta-feira (6), em coletiva de imprensa após o lançamento da programação de Réveillon e Carnaval na Capital.

"A ideia de reformatar a liderança exatamente nesse período que virá, no ano que vem, (vem do entendimento de) que será um debate talvez mais acalorado - que eu espero que não, que a temperatura não suba a níveis de baixar o nível de debate. Até porque eu tenho mais de 30 anos de vida publica, o meu perfil não é esse, é de debater duramente com quem divirjo", explicou o prefeito.

"A liderança na Câmara será nesse sentido de sempre fazer um debate baseado na boa política, de apresentar propostas e projetos. Responder aí basicamente o que representa, hoje, o projeto que eu tenho o privilegio de liderar", acrescentou.

Troca

Iraguassu substitui o vereador Carlos Mesquita (PDT) na função, que foi deposto após declarações comprometedoras sobre a gestão. Em novembro, o então líder disse, em sessão plenária, que a Prefeitura realizou um corte proposital de verbas para o Centro Regional Integrado de Oncologia (Crio), a fim de que o Estado fosse pressionado a fazer repasses.

A fala do governista foi proferida da tribuna da Casa como uma resposta para a vereadora e colega de partido Enfermeira Ana Paula (PDT), que alegou a ocorrência da suspensão do envio de R$ 7,5 milhões - cerca de 25% do contrato de R$ 30 milhões - em verbas públicas pelo Município para a unidade oncológica.

A declaração rapidamente repercutiu e gerou dor de cabeça para Sarto. A troca, então, veio na última segunda-feira (4). Carlos Mesquita, Didi Mangueira (PDT) e PPCell (PSD) ficaram na vice-liderança.